‏یەی شەو دڵگیر بیم لە دونیای دو رەنگ
2026-01-11T16:19:38+00:00

‏یەی شەو دڵگیر بیم لە دونیای دو ڕەنگ

‏وەگەرد تاڵەی ویم مەکردم جەنگ

‏واتم: ئەی تاڵەی شوومِ کەج بنیاد!

‏بەر باد بای، عومرم تو دای وەبەر باد

‏نیەزانم ئەی تاڵەی تیرەی واژگوون

‏تا کەی سەر گەشتەم کەید وە دونیای دوون

‏تا کەی تەقالا تا کەی بەردەڵ بەرد؟

‏تا کەی بکیشم وە دڵ ئاهـ سەرد؟

‏دڵ تا کەی بیزار لە زندەگی بوو؟

‏ڕوح تا کەی خەستەی دەوەندەگی بوو؟

‏تا کەی وە ئەفسووس بسام دەس وە دەس؟

‏تا کەی بشنەوم ناخاس وە ناکەس؟

‏بەدیم چەس؟ گەردوون بەد کرد وەگەردم

‏تا کەی خوین دڵ مەدەی وە خوەردم؟

‏داد بکەم تا چەند خوین بخوەم تا کەی؟

‏تا کەی بکیشم ئاهـ پەیدەرپەی؟

‏تا کەی بار جەور مەنەی وە شانم؟

‏ئەیوب نیم وەی تەور کرد ئەمتحانم

‏ڕەنجم بی سەمەر، سەودام بی سوودە

‏کەردەم نەکەردە و بوودم نابوودە

‏لە سەر دو ڕاهەی زندگی گیرم

‏بەربادە و بی سوود نەقشە و تەدبیرم

‏نە مەرگم پەیداس، نە زندەگانی

‏بلاتەکلیفم لە دونیای فانی

‏وە دەرد چەم خوەی زندگی وە زەجر

‏نە دین نە دونیا نە عوقبا نە ئەجر

‏چە بوشم چە کرد گەردوون وە گەردم

‏یەی تەن موبتەڵای هزاران دەردم

‏مەر من وە جوملەی نوع بەشەر نیم؟

‏یەی دەم بی غوسە و بی دەردسەر نیم

‏بیەیدە بان سەر وە هەر دوو دەسی

‏داد بکەی وەدەس جەور بی کەسی

‏قەوم قبلەس وەلی قبلەی من چەفتەن

‏هەر چی قەوم دیرم دوور وەلیم کەفتەن

‏قورئان لەعنەت کەی وە قەومِ زاڵم

‏کەس وە دڵسووزی نیەپرسی حاڵم

‏هەر کەس پول نەیری خەڕگی خەسە

‏سەر کیشی کەری پەخشە و مەگەسە

‏چراغِ باڵین شەخسِ بیچارە

‏بی نەفت خامووشە هەر لە ئیوارە

‏چوار ئسکان چرک نریاسە شانی

‏یەی خاکەناز تووز نشیەیدە بانی

‏نە دوست یەی ڕەنگ نە یار غەمخوار

‏خیش و بیگانە لە نورەش بیزار

‏خیش و بیگانە لیش مەکەن دووری

‏سەر وەلیش نیەن مەر وە مەجبوری

‏لەو ڕووزە ترسم یانەی کە ئەرز کەم

‏لەو ئاخر کارە گشت بای وەڕی خوەم

‏یا ڕەب! وە حورمەت شاهەنشای شاهان

‏نگەهداری کەر وە بی پەناهان

‏پەنام هەر خەدی هەر وە خوەت قەسەم

‏وە زاتِ بی عیب موحەممەد قەسەم

‏وە آل عَبا، وە پەنج تەن قەسەم

‏وە دەر، وە قەلعەی خیبەر کەن قەسەم

‏وە زور فەرهاد ڕەنج وە باد قەسەم

‏وە ڕەنج و محنەت دنیای دوون قەسەم

‏وە تاڵەی تیرەی واژگون قەسەم

‏وە ڕەنج دنیا و مەشەقەت قەسەم

‏وە ڕوح خەستەی ناراحەت قەسەم

‏وە ئاهـِ سینەی بی ئەسەر قەسەم

‏وە تاق بی جوفت دەروەدەر قەسەم

‏وە جادەی خیاڵ کوهـِ غەم قەسەم

‏وە دەریای محنەت قەلب خوەم قەسەم

‏وە سەرچشمەی چەشم چشمەی دڵ قەسەم

‏وە سەحرای دامن بی حاسڵ قەسەم

‏وە تاڵەی تیرە و پاسی بەد قەسەم

‏وە بەختِ خوفتەی بیش وە حەد قەسەم

‏وە ئەشک دیدەی نائومید قەسەم

‏وە ئاهـِ پیران مو سفید قەسەم

‏وە نەسیم سوبح پیش ئەز خوەر قەسەم

‏وە سەوتِ قورئان ڕوح پەروەر قەسەم

‏وە ڕوتبەی پاکان دامەن پاک قەسەم

‏وە حوور و مەلەک وە ئەفلاک قەسەم

‏وە چەندین هەزار پیغمبەر قەسەم

‏هەر خوەت داوەری، وە داوەر قەسەم

‏وەر نەکەی دڵسووز کی غەم خارمەن؟

‏کی وە بیماری، پەرسدارمەن؟

‏مەریز بوم کام قەوم تیەیدە دیارم؟

‏کام دڵ مەسووزد وە حالِ زارم؟

‏کام دوسِ یەی ڕەنگ کام فامیل کام کەس؟

‏کی پرسید ئەحواڵ شەخسِ توهی دەس؟

‏لە دونیا بەری وە گیان بیزارم

‏ئەجەڵ باو بوەرەم بچمە پەی کارم

‏دڵ وە زەمزەمەی زندگی سیرە

‏ئەجەڵ ئیمشەو باو فەرداشەو دیرە

‏وای وە بەدبەختی، داد وە ناکامی

‏دەردِ دڵ فرەس، کوتا کە شامی

‏سابت بی وە من لەی ڕووزگارە

‏هەر کەس دەرد خوەی وە خوەی دیارە

‏شامی کرمانشانی

