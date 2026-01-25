سێ پارچە شیعر
چوە بوو هەێ واران! لە نوو بوواری؟!
داخ تاوسان لە دڵ دراری!!!?
چوە بوو بشوری خەمەیل وڵات؟!
بان بەی لە وەر خۆسەو خێاڵات!!!
چوە بوو چۊ ئەوسا بوواری لە سەر؟!
مەخمەڵەو بکەی ساراو دەیشتو دەر!
چوه بوو تا وڵات بووده جی جاران؟!
گۆڵەیل سەر هێز بەن وە یاد یاران...
غفار_مرادپور
واران
بوار واران بشوور خـــەم لەی وڵاتە!
گــۆڵەیل وشکو زەمین بێ دەسڵاتە
بــــــــوار ک بــێ دەماخن دارو ئـــایەم!
نیەتیەێدن بوو خۆەش کەڵتۊن وایەم
وڵات دا وە دەم پا، گەردە گــــیژان
چەمی کەڵوەن لە داخ وەڵنڰەڕێژان
دەم دنیـــا لە چنڰ گرت تەپڵەتووزان
بوار واران وە هەردەی داخو سـووزان
بــــوار واران بوار بخــــــزد بخــــەو دەیشت!
زەڵان یەی گۆڵ لە ساراو سەرزەمین نەیشت
ئەسرین_شفیعی
کەپوو خەوەر هاورد خەزان ڕەسیه
وەیـــــلانی کەپوو له بێ کەسیـــــه
پایـــز چەرداخ چووڵ سازێە
خوەیشێ نیزانێ کی هاوڕازیە
نەیمە چۊ کەپوو، بەرد له بان بەرد
دەیری، دێوانه وە هنــــــاس سەرد
نەیمە چۊ کەپـــوو زارو هەراسان
ڕەنجێ بێوەرو وە مفتو ئاسان
کەپوو پەژارەێ ڕووژگارانه
ڕێــــــوار کز پەڕ شارانه
کەس خۆڵکێ نیەکەێ ساتێ بنیشێ
شاێـــــرێ چۊ م شێئر پێەو ئۊشێ
غفار مرادپور