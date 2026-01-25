سێ پارچە شیعر

سێ پارچە شیعر
2026-01-25T14:36:57+00:00

چوە بوو هەێ واران! لە نوو بوواری؟!

‏داخ تاوسان لە دڵ دراری!!!?

‏چوە بوو بشوری خەمەیل وڵات؟!

‏بان بەی لە وەر خۆسەو خێاڵات!!!

‏چوە بوو چۊ ئەوسا بوواری لە سەر؟!

‏مەخمەڵەو بکەی ساراو دەیشت‌و دەر!

‏چوه بوو تا وڵات بووده جی جاران؟!

‏گۆڵەیل سەر هێز بەن وە یاد یاران...

‏       غفار_مرادپور

‏واران

‏بوار واران بشوور خـــەم لەی وڵاتە!

‏ گــۆڵەیل وشک‌و زەمین بێ دەسڵاتە

‏بــــــــوار ک بــێ دەماخن دارو ئـــایەم! 

‏نیەتیەێدن بوو خۆەش کەڵتۊن وایەم

‏وڵات دا وە دەم پا، گەردە گــــیژان

‏چەمی کەڵوەن لە داخ وەڵنڰەڕێژان 

‏دەم دنیـــا لە چنڰ گرت تەپڵەتووزان

‏بوار واران وە هەردەی داخ‌و سـووزان

‏بــــوار واران بوار بخــــــزد بخــــەو دەیشت!

‏زەڵان یەی گۆڵ لە ساراو سەرزەمین نەیشت

‏          ئەسرین_شفیعی 

‏کەپوو خەوەر هاورد خەزان ڕەسیه

‏وەیـــــلانی کەپوو له بێ کەسیـــــه

‏پایـــز چەرداخ چووڵ سازێە

‏خوەیشێ نیزانێ کی هاوڕازیە

‏نەیمە چۊ کەپوو، بەرد له بان بەرد

‏دەیری، دێوانه وە هنــــــاس سەرد

‏نەیمە چۊ کەپـــوو زارو هەراسان

‏ڕەنجێ بێ‌وەرو وە مفت‌و ئاسان

‏کەپوو پەژارەێ ڕووژگارانه

‏ڕێــــــوار کز پەڕ شارانه

‏کەس خۆڵکێ نیەکەێ ساتێ بنیشێ

‏شاێـــــرێ چۊ م شێئر پێەو ئۊشێ

‏          غفار مرادپور

