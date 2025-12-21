‏زه‌لان هه‌ڵس! بشێونه‌م

2025-12-21T14:09:31+00:00

زەلان هەڵس بشێونەم 

‏چه‌نێگه هامه جه‌رخه‌گه‌ێ وڵات چه‌فته چاره‌گان 

‏زه‌لان هه‌ڵس! بشێونه‌م! هه جــــوور گیس داره‌گــان 

‏هه جوور یه‌ێ شه‌واره که‌ر! شه‌که‌ت شه‌که‌ت وه بێ‌‌خه‌وه‌ر  !

‏وه بێ ت بوومه ده‌روه‌ده‌ر له كۊچه‌‌گان شاره‌گـــان

‏وه سه‌ف وسانه یه‌ک وه یه‌ک وه یه‌ێ چراخ بێ‌نزه‌و 

‏منه‌ی م که‌ن په‌ژاره‌گان منه‌ی ت که‌ن هساره‌گان

‏چه‌نێگه بێستۊن منه‌ی«فه‌راێ» ئاشقی نیه‌که‌ێ 

‏له ساڵِ سمکووِ سیه‌ێ «شرینِ» سه‌رسواره‌گان

‏چراخ تاشه‌گان به‌رز! چه‌وه‌یل مانگ و خوه‌ر تنی !

‏دواره باڵِ چه‌و بێیه سه‌هه‌ر له سه‌ردیاره‌گان

‏جەلیل ئاهەنگەرنژاد

‏لە کوومه‌ شێعر "ته‌م"/ 1388خوەری 

