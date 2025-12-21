زهلان ههڵس! بشێونهم
زەلان هەڵس بشێونەم
چهنێگه هامه جهرخهگهێ وڵات چهفته چارهگان
زهلان ههڵس! بشێونهم! هه جــــوور گیس دارهگــان
هه جوور یهێ شهواره کهر! شهکهت شهکهت وه بێخهوهر !
وه بێ ت بوومه دهروهدهر له كۊچهگان شارهگـــان
وه سهف وسانه یهک وه یهک وه یهێ چراخ بێنزهو
منهی م کهن پهژارهگان منهی ت کهن هسارهگان
چهنێگه بێستۊن منهی«فهراێ» ئاشقی نیهکهێ
له ساڵِ سمکووِ سیهێ «شرینِ» سهرسوارهگان
چراخ تاشهگان بهرز! چهوهیل مانگ و خوهر تنی !
دواره باڵِ چهو بێیه سهههر له سهردیارهگان
جەلیل ئاهەنگەرنژاد
لە کوومه شێعر "تهم"/ 1388خوەری