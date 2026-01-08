‏دڵد

‏دڵد
2026-01-08T16:42:09+00:00

تواێ بخەم سا لە دڵد 

‏خوەمەو بکەم جا لە دڵد

‏تەورێ وە ئەمن سەور بام

‏ک نەشکیەێ خا لە دڵد 

‏یوونس ئەێ نهەنگە دی

‏نیەراێ وە ئازا لە دڵد 

‏ت گیانمی ، مرم ئەڕاد

‏م قەورمیش ها لە دڵد 

‏دین من و کتاومی

‏حەدیسمە قاڵە دڵد

‏شەوار شیممە هەگێ

‏بووگە خوەر ئاوا لە دڵد

‏م کەێ تەوان یە درِم 

‏بووڕیەم ئمجا لە دڵد !؟

‏ئەوەڵ دەفێ ک هاتی و

‏چماێ خودا نا لە دڵد 

‏وەتی بچوو کەێف بکە

‏دڵێ تەکەو دا لە دڵد 

‏دی لە خوەشی نەزانسم

‏هامە هوا یا لە دڵد 

‏ئەێ دڵمە دێوڵ کوتا

‏هەڵهڵە کیشا لە دڵد 

‏تا ک شنەفتە لێد ، کرد

‏گەز گەز باڵا لە دڵد 

‏دا لە چەپ و هەڵپەڕگەێ

‏فەتای و سێ جا لە دڵد 

‏وە داخەوە هە یەێ جگۊ

‏چمانێ زۊ دا لە دڵد

‏وەتم تنی جوور منی

‏چِ قوڵقوڵەێ ها لە دڵد 

‏نەزانسم یووسف تر 

‏کەفتگەسە چا لە دڵد

‏جار چمە فکر یەگێ :

‏چۊ هات ئایا لە دڵد !؟

‏دی نیەتوام بنەم سەرِ

‏گلیەی و ئازا لە دڵد

‏فرە موازبۊمە دڵ

‏پەتی نەکەێ پا لە دڵد

‏چشت گەنێ نەۊشێگە پێد

‏یا کِ بنەی پا لە دڵد

‏وەلێ وە کوڕ نەۊ ئەێ دڵە

‏لە ساتێ بڕیا لە دڵد

‏بچوو کەمێ فکر بکەو

‏بپرس ئەوسا لە دڵد

‏چوە کردییە ئڕا ئەوەگ

‏غروورێ دانا لە دڵد

‏ئادوو لە یەو دۊا : دڵم

‏بکەێگ حاشا لە دڵد

‏ماڵ خوداوگ ئەێ دڵە 

‏دی نیەگرێ لا لە دڵد 

عەلی موحەمەد موحەمەدی

