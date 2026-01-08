دڵد
تواێ بخەم سا لە دڵد
خوەمەو بکەم جا لە دڵد
تەورێ وە ئەمن سەور بام
ک نەشکیەێ خا لە دڵد
یوونس ئەێ نهەنگە دی
نیەراێ وە ئازا لە دڵد
ت گیانمی ، مرم ئەڕاد
م قەورمیش ها لە دڵد
دین من و کتاومی
حەدیسمە قاڵە دڵد
شەوار شیممە هەگێ
بووگە خوەر ئاوا لە دڵد
م کەێ تەوان یە درِم
بووڕیەم ئمجا لە دڵد !؟
ئەوەڵ دەفێ ک هاتی و
چماێ خودا نا لە دڵد
وەتی بچوو کەێف بکە
دڵێ تەکەو دا لە دڵد
دی لە خوەشی نەزانسم
هامە هوا یا لە دڵد
ئەێ دڵمە دێوڵ کوتا
هەڵهڵە کیشا لە دڵد
تا ک شنەفتە لێد ، کرد
گەز گەز باڵا لە دڵد
دا لە چەپ و هەڵپەڕگەێ
فەتای و سێ جا لە دڵد
وە داخەوە هە یەێ جگۊ
چمانێ زۊ دا لە دڵد
وەتم تنی جوور منی
چِ قوڵقوڵەێ ها لە دڵد
نەزانسم یووسف تر
کەفتگەسە چا لە دڵد
جار چمە فکر یەگێ :
چۊ هات ئایا لە دڵد !؟
دی نیەتوام بنەم سەرِ
گلیەی و ئازا لە دڵد
فرە موازبۊمە دڵ
پەتی نەکەێ پا لە دڵد
چشت گەنێ نەۊشێگە پێد
یا کِ بنەی پا لە دڵد
وەلێ وە کوڕ نەۊ ئەێ دڵە
لە ساتێ بڕیا لە دڵد
بچوو کەمێ فکر بکەو
بپرس ئەوسا لە دڵد
چوە کردییە ئڕا ئەوەگ
غروورێ دانا لە دڵد
ئادوو لە یەو دۊا : دڵم
بکەێگ حاشا لە دڵد
ماڵ خوداوگ ئەێ دڵە
دی نیەگرێ لا لە دڵد
عەلی موحەمەد موحەمەدی