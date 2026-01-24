‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
2026-01-24T14:32:43+00:00

دێوەگان هاتن واگان دەمانن

‏قامەت بەرزەگان قامەت چەمانن

‏باوگ دارەیل چێن‌و بێ باوگەیل مەنن

‏خۊن هزار پێشت لەێ مڵکە سەنن

‏بێ باوگەیل ئەقەر چەفتە خۆداێان

‏گیا سەونز نیەکەێد لە ژێر پاێان...

‏     سعید_عبادتیان_بانا

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر

‏له‌شێ له‌ رووژه‌گان ته‌رت!

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏چه‌وم له‌ ساێ ت گه‌ردنم

‏له‌ سات ت

‏له‌ ساڵ ت

‏له‌ قه‌ڕن به‌رزییه‌یل هۊر ت

‏له‌ تاش ته‌رز دۊر ت

‏له‌ شوون قه‌ور گه‌وریێ

‏گ خه‌سره‌و سه‌راوه‌نۊن له‌ تێ ژییه‌ێ...

‏وه‌ داخه‌وه‌

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر...

‏         جلیل ئاهنگرنژا

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon