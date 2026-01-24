دوو پارچە شیعر
دێوەگان هاتن واگان دەمانن
قامەت بەرزەگان قامەت چەمانن
باوگ دارەیل چێنو بێ باوگەیل مەنن
خۊن هزار پێشت لەێ مڵکە سەنن
بێ باوگەیل ئەقەر چەفتە خۆداێان
گیا سەونز نیەکەێد لە ژێر پاێان...
سعید_عبادتیان_بانا
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ
لهشێ له ساڵهگان دۊر
لهشێ له رووژهگان تهرت!
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
چهوم له ساێ ت گهردنم
له سات ت
له ساڵ ت
له قهڕن بهرزییهیل هۊر ت
له تاش تهرز دۊر ت
له شوون قهور گهوریێ
گ خهسرهو سهراوهنۊن له تێ ژییهێ...
وه داخهوه
جلیل ئاهنگرنژا