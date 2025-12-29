‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
‏هێمان لە چین زڵف شەو، عەتر سەحەر تێ

‏هێمان لە ئەو ئاهووچەوە بوو مشک تەڕ تێ

‏ناوەێن خەفتن یا نە‌خە‌فتن هەم خەریکم

‏چەو نەم لە یەک، لە ناو خەو هەر مانگ و خوەر تێ

‏هەر شەو لە سەرتیل دوار کوردە ماڵێ

‏دۊنم فرشتەێ مۊ وڵا لەو ماڵە دەر تێ

‏هەر شەو یەکێ ملوانکێ پڕ لە هسارەس 

‏دۊنم لە باڵ جبرەئیل ئاواز پەڕ تێ*

‏بێ‌پاوسەر، بێ‌باڵ‌وپەڕ یا بێ‌خەوەر تێ

‏هەر شەو فرشتەێ شێعر م تا خوەر وە دەر تێ

‏ ئەلی سەهامی

‏شەوەیلم بێ هســــارەن، ڕووژەیلم ئاە سەردن

‏هاوساێ خەم‌و خێاڵن، ئاخ کیش شوون دەردن

‏فەڵەک داسەم وە دەسەو، دی تاقەت له کوو بارم

‏  گوناێ نییه له پووسم، لوو لوو چنێ شەوارم

‏دونیا ئەڕا م نییه، بەختێ لێم هەڵگەردیاس

‏چەود وا کە ئاسمان،مانڰ لە کوو ئاخڵە داس؟!

‏        

غەفار مورادپووڕ

