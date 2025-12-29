دوو پارچە شیعر
هێمان لە چین زڵف شەو، عەتر سەحەر تێ
هێمان لە ئەو ئاهووچەوە بوو مشک تەڕ تێ
ناوەێن خەفتن یا نەخەفتن هەم خەریکم
چەو نەم لە یەک، لە ناو خەو هەر مانگ و خوەر تێ
هەر شەو لە سەرتیل دوار کوردە ماڵێ
دۊنم فرشتەێ مۊ وڵا لەو ماڵە دەر تێ
هەر شەو یەکێ ملوانکێ پڕ لە هسارەس
دۊنم لە باڵ جبرەئیل ئاواز پەڕ تێ*
بێپاوسەر، بێباڵوپەڕ یا بێخەوەر تێ
هەر شەو فرشتەێ شێعر م تا خوەر وە دەر تێ
ئەلی سەهامی
شەوەیلم بێ هســــارەن، ڕووژەیلم ئاە سەردن
هاوساێ خەمو خێاڵن، ئاخ کیش شوون دەردن
فەڵەک داسەم وە دەسەو، دی تاقەت له کوو بارم
گوناێ نییه له پووسم، لوو لوو چنێ شەوارم
دونیا ئەڕا م نییه، بەختێ لێم هەڵگەردیاس
چەود وا کە ئاسمان،مانڰ لە کوو ئاخڵە داس؟!
غەفار مورادپووڕ