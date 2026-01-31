‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
2026-01-31T13:54:22+00:00

 ‏هاتــمه تا بشکنم پەرچیـــن شەو

‏تا ک شەو له مڵک دڵ دەرچـوو وه دەو

‏هاتمــه تا گوڵ بکەم وه ســـاسەرد

‏باڵ پـەروانەیل بکەم وه شـــەۊ وەرد

‏ئەرقەوان بارم ئڕاد گوڵ ئەرقەوان

‏دەنـگ قەناری دەم ئەنار شــارەوان

‏هەرچێ زەنگیانه تنگس کەێ له بەنەو

‏خـاڵ بان باڵ کــەو وه دەروەنــــەو

‏هـاتمه تا له پەنای ناز چـــەود

‏بوو بکەم گوڵ میـخەکەیل وەرقەود

‏هـاتمه یەی گڕ له ســـای باخ بەێد

‏بـووم وە سەرگەرد شــەمامەی قەێد

‏هەر گوڵێ ڕەنگینترین ڕەنگ ها وە پێ

‏سەد چەپگ نەسرین خوەشڕەنگ ها وە پێ

‏هاوردمه تا گشت وە قورواند بکـەم

‏یــاسەمەن گوڵ پڕ لــه داواند بکـەم

‏پەروێز بەنەفشی

‏کۊچەگان جاڕوو بکەن ئارام گیانم هاتەوە

‏دابخەن فەرشێ لە گوڵ بوونەی ژیانم هاتەوە

‏داوەنێ ئاسارە بارن بەن وە ڕێوارەیل شەو

‏مانگ و خوەر دی ڕا چوەمە چۊن ئاسمانم هاتەوە

‏سروە بارن تا پەریشان بوود زوڵف دار بید

‏مەس لە عەتر نەرگسەیلم خۊن دەوانم هاتەوە 

‏ساڵگارێگە دڵم دیلە لە پەنجەی دەرد هجر

‏کەس نەچوودە مەی دەوا دەرمان ژانم هاتەوە

‏چاوەنووڕم تا خوەرئاوا بارێدن مزگانیێ

‏ڕا شەوەیل نۊتەکم ، مانگ شەوانم هاتەوە

‏بۊشنە پێ  دی بچوودن لەی کەلاوەی قەڵبمە

‏ماڵ دڵ ئاباد بۊ ڕووح و ڕەوانم هاتەوە

‏ئەسرین شەفیعی

