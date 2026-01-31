دوو پارچە شیعر
هاتــمه تا بشکنم پەرچیـــن شەو
تا ک شەو له مڵک دڵ دەرچـوو وه دەو
هاتمــه تا گوڵ بکەم وه ســـاسەرد
باڵ پـەروانەیل بکەم وه شـــەۊ وەرد
ئەرقەوان بارم ئڕاد گوڵ ئەرقەوان
دەنـگ قەناری دەم ئەنار شــارەوان
هەرچێ زەنگیانه تنگس کەێ له بەنەو
خـاڵ بان باڵ کــەو وه دەروەنــــەو
هـاتمه تا له پەنای ناز چـــەود
بوو بکەم گوڵ میـخەکەیل وەرقەود
هـاتمه یەی گڕ له ســـای باخ بەێد
بـووم وە سەرگەرد شــەمامەی قەێد
هەر گوڵێ ڕەنگینترین ڕەنگ ها وە پێ
سەد چەپگ نەسرین خوەشڕەنگ ها وە پێ
هاوردمه تا گشت وە قورواند بکـەم
یــاسەمەن گوڵ پڕ لــه داواند بکـەم
پەروێز بەنەفشی
کۊچەگان جاڕوو بکەن ئارام گیانم هاتەوە
دابخەن فەرشێ لە گوڵ بوونەی ژیانم هاتەوە
داوەنێ ئاسارە بارن بەن وە ڕێوارەیل شەو
مانگ و خوەر دی ڕا چوەمە چۊن ئاسمانم هاتەوە
سروە بارن تا پەریشان بوود زوڵف دار بید
مەس لە عەتر نەرگسەیلم خۊن دەوانم هاتەوە
ساڵگارێگە دڵم دیلە لە پەنجەی دەرد هجر
کەس نەچوودە مەی دەوا دەرمان ژانم هاتەوە
چاوەنووڕم تا خوەرئاوا بارێدن مزگانیێ
ڕا شەوەیل نۊتەکم ، مانگ شەوانم هاتەوە
بۊشنە پێ دی بچوودن لەی کەلاوەی قەڵبمە
ماڵ دڵ ئاباد بۊ ڕووح و ڕەوانم هاتەوە
ئەسرین شەفیعی