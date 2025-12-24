‏یەڵدا

‏یەڵدا
2025-12-24T14:49:00+00:00

هەنارە هەێ هەنارە هەێ هەنارە

‏بنیشیمن لە لاێ یەک هەم دوارە

‏چەنێ یەڵدا دریژ و تارە ئمشەو

‏چمانێ زوڵف شووڕ یارە ئمشەو

‏خودایا ڕووژنای بارەو وەێ مڵکە 

‏خودایا خەم درار وەێ شارە ئمشەو

‏دڵ و دینم بێیەم خاڵد بسێنم

‏چەپێ غەمزە وە چەو کاڵد بسێنم

‏لە یەک دۊریم وتم بامە نزیکد

‏وتم ماڵێ لە لاێ ماڵد بسێنم

‏چەنێ باڵاد ڕەنگینەو خوەد نیەزانی

‏چەنێ شێوەد شیرینەو خوەد نیەزانی

‏ت وە دەس کەس نەکوشتیدە چەوەیل مەس

‏بژانگد ها وە خۊینەو خوەد نیەزانی

‏سەعید عبادەتیان بانان

