یەڵدا
هەنارە هەێ هەنارە هەێ هەنارە
بنیشیمن لە لاێ یەک هەم دوارە
چەنێ یەڵدا دریژ و تارە ئمشەو
چمانێ زوڵف شووڕ یارە ئمشەو
خودایا ڕووژنای بارەو وەێ مڵکە
خودایا خەم درار وەێ شارە ئمشەو
دڵ و دینم بێیەم خاڵد بسێنم
چەپێ غەمزە وە چەو کاڵد بسێنم
لە یەک دۊریم وتم بامە نزیکد
وتم ماڵێ لە لاێ ماڵد بسێنم
چەنێ باڵاد ڕەنگینەو خوەد نیەزانی
چەنێ شێوەد شیرینەو خوەد نیەزانی
ت وە دەس کەس نەکوشتیدە چەوەیل مەس
بژانگد ها وە خۊینەو خوەد نیەزانی
هەنارە هەێ هەنارە هەێ هەنارە
بنیشیمن لە لاێ یەک هەم دوارە
چەنێ یەڵدا دریژ و تارە ئمشەو
چمانێ زوڵف شووڕ یارە ئمشەو
خودایا ڕووژنای بارەو وەێ مڵکە
خودایا خەم درار وەێ شارە ئمشەو
سەعید عبادەتیان بانان