کتــــــاو
کتاو پڕ لووچو پووچێگم، لە ناو تەنیای خوەم پل خوەم
هە گل خوەم، تەم چەوەیل پێچا، هە دڕیەم لە دەرۊن کەمکەم...
م ورسێ یەێ تماشاێگم، یە چەن ساڵە خوڵ خۆەم خۆەم
قەسەم وە ناو ڕۊ جەڵدم، ژیانم لەی هەوا دی بەم
تەمام جامەکەیل دینەم ک سەفهە سەفهه داڕزیام
فڕە دریام له بان زەۊ، لە جی دەس دی هە تکپا خۆەم
لە ڕۊ بەرگ سیەم گیرم، ئەڕاێ وەژەیلم ئاخینم
وە مردەشوورەگەم بۊشن، ک مزیانی ئەویش، خۆەم دەم!
بزانن لەی وڵاتیشە، نەخۆەنیاێ هەر لە خاک نریەم
تەمام سەفهە سەفهەیلم، له بان ئاو، ئاگر دەم
م زانم ک دەنگم سزیەێ، هە بوو کز لە وڵاتم تێ...
هە خەت خەت پاک پاکۊمە، مەگەر بوو زینێەو بووم هەم؟!
م هەم ئاوو م هەم ئاگر، لە نیشان پاک پاکم کەن
پێا بۊمە لە باوانو لە داوانو له تام تەم...
سومەیه سەفەری