‏کتــــــاو

‏کتــــــاو
2026-02-01T15:10:55+00:00

کتاو پڕ لووچ‌و پووچێگم، لە ناو تەنیای خوەم پل خوەم

‏هە گل خوەم، تەم چەوەیل پێچا، هە دڕیەم لە دەرۊن کەم‌کەم...

‏م ورسێ یەێ تماشاێگم، یە چەن ساڵە خوڵ خۆەم خۆەم

‏قەسەم وە ناو ڕۊ جەڵدم، ژیانم لەی هەوا دی بەم

‏تەمام جامەکەیل دینەم ک سەفهە سەفهه داڕزیام

‏فڕە دریام له بان زەۊ، لە جی دەس دی هە تکپا خۆەم

‏لە ڕۊ بەرگ سیەم گیرم، ئەڕاێ وەژەیلم ئاخینم

‏وە مردەشوورەگەم بۊشن، ک مزیانی ئەویش، خۆەم دەم!

‏بزانن لەی وڵاتیشە، نەخۆەنیاێ هەر لە خاک نریەم

‏تەمام سەفهە سەفهەیلم، له بان ئاو، ئاگر دەم

‏م زانم ک دەنگم سزیەێ، هە بوو کز لە وڵاتم تێ...

‏هە خەت خەت پاک پاکۊمە، مەگەر بوو زینێەو بووم هەم؟!

‏م هەم ئاوو م هەم ئاگر، لە نیشان پاک پاکم کەن

‏پێا بۊمە لە باوان‌و لە داوان‌و له تام تەم...

سومەیه سەفەری

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon