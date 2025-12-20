ئاگر

ئاگر
2025-12-20T13:44:51+00:00

‏‍  یەێ دۊکەڵێ ها لە سەرم، پا تا وە شانم ئاگره

‏هەم زەۊ دێرێ ئـــاگر گرێ، هەم ئاسمانم ئاگره

‏فەسل وەهارانەو لە جی گوڵ، ئاگر ئەو ئاگر چڕێ

‏ئاگر له گیانم چۊزە دەێ، پووس‌و سقانم ئاگره

‏جۊ مژ له ناو کوانگێ، چۊ ئاگره کەوڵم نەکەن؟

‏هەم شان وە شانم ئاگره‌و هەم خوارو بانم ئاگره

‏تەو کەم، هە چۊ ئاگر گڕم، نەبزم هە چۊ ئاگر کوتێ

‏دگدڕ دماسنەجد سزێ! ژێر زوانم ئاگــــــــره

‏خوەر ئاگرو مانگ ئاگره، یەک یەک هەسارەیل ئاگرن

‏گیانم بڵووزەێ گرتگه، تا کەشکەشانم ئاگره

‏مێنم وە ئاگر واچێ، هەر سانێ ک دەیدەو ئاگره

‏بان زوانم ئــــــــــاگرو ژێر دگانم ئاگـــــره

‏تا ئەورەگ برنڰم چگە، مەرزەیلەم ئاگر گرتنه

‏ئارەش دەسو ئێران جەسەم، تیرو کەمانم ئاگره

‏مێنم وە باخێ باخەوان، نەفتێ ڕشانۊگ‌و وساۊگ

‏هە باخم ئاگر گرتگەو هەم باخەوانم ئاگره

‏کۊرەێگم‌و چۊ ماسیێگ ناو دڵم دۊدەڕەشەس

‏دێرم لە ناوا سزیەم‌و ڕووهو ڕەوانم ئاگره

‏هەم ئێ جەهانم ئاگرەو هەم ئەو جەهانم ئاگره

‏بیلن وە ئاگر گیان بەێەم، وەختێ ژیانم ئاگره...

‏ عەلی محمد محمدی

