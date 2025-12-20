ئاگر
یەێ دۊکەڵێ ها لە سەرم، پا تا وە شانم ئاگره
هەم زەۊ دێرێ ئـــاگر گرێ، هەم ئاسمانم ئاگره
فەسل وەهارانەو لە جی گوڵ، ئاگر ئەو ئاگر چڕێ
ئاگر له گیانم چۊزە دەێ، پووسو سقانم ئاگره
جۊ مژ له ناو کوانگێ، چۊ ئاگره کەوڵم نەکەن؟
هەم شان وە شانم ئاگرهو هەم خوارو بانم ئاگره
تەو کەم، هە چۊ ئاگر گڕم، نەبزم هە چۊ ئاگر کوتێ
دگدڕ دماسنەجد سزێ! ژێر زوانم ئاگــــــــره
خوەر ئاگرو مانگ ئاگره، یەک یەک هەسارەیل ئاگرن
گیانم بڵووزەێ گرتگه، تا کەشکەشانم ئاگره
مێنم وە ئاگر واچێ، هەر سانێ ک دەیدەو ئاگره
بان زوانم ئــــــــــاگرو ژێر دگانم ئاگـــــره
تا ئەورەگ برنڰم چگە، مەرزەیلەم ئاگر گرتنه
ئارەش دەسو ئێران جەسەم، تیرو کەمانم ئاگره
مێنم وە باخێ باخەوان، نەفتێ ڕشانۊگو وساۊگ
هە باخم ئاگر گرتگەو هەم باخەوانم ئاگره
کۊرەێگمو چۊ ماسیێگ ناو دڵم دۊدەڕەشەس
دێرم لە ناوا سزیەمو ڕووهو ڕەوانم ئاگره
هەم ئێ جەهانم ئاگرەو هەم ئەو جەهانم ئاگره
بیلن وە ئاگر گیان بەێەم، وەختێ ژیانم ئاگره...
عەلی محمد محمدی