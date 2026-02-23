ئاگر و واران
خوەزەو یەکی وه دەروەچە واران بکیشێ
وەرێشی دارەیل مردێ، گیان بکیشێ
دارەیل سەوزن وه دەروون پۊترکیانە
ئەو دارە ها کۊ؟ گورز بڕای زمسان بکیشێ
دار شەەکەت زۆخاو ڕێ حەڵقی بەسایە
گیان نەیری ئاوێ چەمەتا بان بکیشێ
دار شەەکەت پشتی چەمی، دێری کەفێدن
خوەزیەو یەکی ژیر دەسی گووچان بکیشێ
مەردم چەوەڕێ یەی وەهار کەس نەناسن
شایەد وه ئێ ساجەیل سەردە، نان بکیشێ
وەی گەرمە شینە کێ چی و ئاگر خەوەر کرد؟
تا بان تەرم شەو، گەڵاڕێژان بکیشێ
وەی دووکەڵە چەو چەو مەوێنێ، هات ئاگر
نەیڵێ کەسی لەێرە، هەناس ئاسان بکیشێ
وەختە ک ئاگر لەو سەر باخەیلە دەرچوو
دەور جوان و پیریان، زندان بکیشێ
چشتی نە مەنیە، دارەگان بوونە خۊڵەکوو
چشتی نە مەنیە، یەی زەوێ ویران بکیشێ
بابەک دەولەتی