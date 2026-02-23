‏ئاگر و واران

‏ئاگر و واران
2026-02-23T14:09:12+00:00

خوەزەو یەکی وه‌ دەروەچە واران بکیشێ

‏وەرێشی دارەیل مردێ، گیان بکیشێ

‏دارەیل سەوزن وه‌ دەروون پۊترکیانە

‏ئەو دارە ها کۊ؟ گورز بڕای زمسان بکیشێ

‏دار شەەکەت زۆخاو ڕێ حەڵقی بەسایە

‏گیان نەیری ئاوێ چەمەتا بان بکیشێ

‏دار شەەکەت پشتی چەمی، دێری کەفێدن

‏خوەزیەو یەکی ژیر دەسی گووچان بکیشێ

‏مەردم چەوەڕێ یەی وەهار کەس نەناسن

‏شایەد وه‌ ئێ ساجەیل سەردە، نان بکیشێ

‏وەی گەرمە شینە کێ چی و ئاگر خەوەر کرد؟

‏تا بان تەرم شەو، گەڵاڕێژان بکیشێ

‏وەی دووکەڵە چەو چەو مەوێنێ، هات ئاگر

‏نەیڵێ کەسی لەێرە، هەناس ئاسان بکیشێ

‏وەختە ک ئاگر لەو سەر باخەیلە دەرچوو

‏دەور جوان و پیریان، زندان بکیشێ

‏چشتی نە مەنیە، دارەگان بوونە خۊڵەکوو

‏چشتی نە مەنیە، یەی زەوێ ویران بکیشێ

‏بابەک دەولەتی

