Israeli strike targets car in southern Lebanon
2025-11-04T13:55:22+00:00
Shafaq News – Beirut
An Israeli airstrike hit a car traveling on the Kfar Djal–Shoukin road in southern Lebanon’s Nabatieh district on Tuesday, Lebanese media reported.
The vehicle was completely engulfed in flames following the strike, the reports said.
There were no immediate details on casualties.
اللحظات الأولى للغارة على كفردجال - النبطية pic.twitter.com/5Bs5Q2pGit— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 4, 2025
