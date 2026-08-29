Basrah crude loses over 6% on week
2026-08-29T06:35:05+00:00
Shafaq News- Basra
Basrah Heavy and Basrah Medium crude each lost $5.37 a barrel over the week, falling 6.72% and 6.46%, respectively. Both grades nevertheless rose in the final trading session.
Basrah Heavy gained $1.67 a barrel, or 2.29%, in the final session to settle at $74.52. Basrah Medium also rose $1.67 a barrel, or 2.19%, to close at $77.82.
Global oil prices moved lower. West Texas Intermediate fell $0.08, or 0.10%, to $83.46 a barrel, while Brent declined $0.33, or 0.37%, to $89.37.