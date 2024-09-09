Instagram يضيف مزايا جديدة للمحادثات

شفق نيوز/ أضافت منصة "إنستغرام" مزايا جديدة إلى تجربة التراسل الفوري بين المستخدمين، لتسهيل تحرير الصور وإنشاء الملصقات وتقديم تجربة أكثر شخصية، وذلك في إطار تركيزها على تحسين تجربة المستخدمين.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدم بإمكانية تحرير الصور عبر الكتابة عليها وإضافة بعض الملصقات لها، سواء كانت متاحة بالفعل، أو بإمكان المستخدم إنشائها باستخدام صوره الخاصة، وهي تتشابه مع ميزة متوفرة على متن خدمة التراسل الفوري "واتساب"، وفق موقع "تيك كرانش".

ويرفع التحديث الجديد من مستوى الأدوات التعبيرية المتاحة داخل تجربة التراسل الفوري، لتكون على المستوى نفسه المتوفر لدى أدوات إنشاء القصص المصورة Stories على إنستجرام.

كذلك قدمت المنصة الاجتماعية إمكانية لإضافة رمز كعكة إلى ميزة الملاحظات النصية القصيرة Notes، ليعبّر المستخدم عن أنه يوم عيد ميلاده، لجذب متابعيه وفتح تفاعل أكبر بينهم.

كما أتاح التحديث إمكانية تغيير النمط العام الخاص بواجهة المحادثات، فيمكن حالياً الاختيار بين عدد محدود من الأنماط Themes، مثل نمط تصميم الكراسات الورقية المُسطّرة، وكذلك نمط الخريف Fall.

يُذكر أن الرسائل المباشرة DM حظيت باهتمام ملحوظ من جانب إنستجرام خلال الفترة الماضية، واتضح ذلك جلياً عندما قال مدير إنستجرام آدم موسيري، إن المنصة حالياً تعتبر معيار عدد مشاركة المستخدمين لمنشور أو "ستوري" أو "رييل" مع أصدقائهم في الرسائل، واحدة من أهم المعايير التي يتأثر بها مستوى انتشار المحتوى على المنصة.

وأضاف موسيري، خلال لقاء له عبر قناة 20VC على يوتيوب: "على صناع المحتوى التفكير في تقديم أشكال متنوعة من المحتوى التي ستشجع المشاهدين والمتابعين على مشاركته مع أصدقائهم عبر الرسائل المباشرة، وسينعكس هذا بمرور الوقت على معدل انتشار ووصول المحتوى على المنصة".

جدير بالذكر أن إنستجرام أضافت مؤخراً تحديثاً يتيح للمستخدمين إضافة نصوص مباشرة إلى الصور من خلال محرر المنشورات، ما يلغي الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية لإضافة النصوص.