200 شركة بريطانية تعتمد أسبوع العمل لأربعة أيام فقط وبأجور كاملة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، بأن 200 شركة إنكليزية بدأت باعتماد أسبوع عمل مكون من أربعة أيام فقط لجميع موظفيها، دون تخفيض في الأجور.

وتوظّف هذه الشركات أكثر من خمسة آلاف شخص، وتشمل قطاعات مثل الجمعيات الخيرية والتسويق والتكنولوجيا، وفقاً لتحديث صادر عن مؤسسة "Day Week Foundation4" المناصرة لفكرة العمل لأربعة أيام أسبوعياً.

وأكد مدير حملة المؤسسة، جو رايل، أن نظام العمل "من 9 إلى 5 ساعات على مدار خمسة أيام يعود إلى عصر اقتصادي قديم ولم يعد ملائماً للعصر الحالي".

وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى تحديث. أسبوع العمل من أربعة أيام يمنح الناس 50% وقتاً إضافياً، ما يتيح لهم حرية عيش حياة أكثر سعادة وإشباعاً".

وتصدّر قطاع التسويق والإعلانات والعلاقات العامة القائمة، حيث تبنت 30 شركة هذا النظام، تلتها 29 منظمة في قطاعات الجمعيات الخيرية والرعاية الاجتماعية، و24 شركة في مجال التكنولوجيا وتطوير البرمجيات.

كما اعتمدت 22 شركة في قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال نظام العمل هذا، حتى وصل المجموع مع شركات آخر 200 شركة.

ويرى المؤيدون أن تقليل أيام العمل هو وسيلة فعّالة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية عبر تقديم نفس مستوى الأداء في وقت أقل.

ورغم ذلك، يكشف هذا التحول عن فجوة متزايدة في أنماط العمل، التي شهدت تغييرات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

وما يزال العديد من الموظفين يكافحون للحفاظ على حق العمل عن بُعد، بينما يواجهون تحديات مطالبات بعض الشركات بالعودة الكاملة إلى المكاتب.

وفرضت شركات أمريكية ضخمة مثل و"أمازون" إجراءات صارمة تلزم الموظفين بالعمل من المكاتب خمسة أيام أسبوعيًا، بينما بدأت شركات بريطانية بمراقبة تواجد الموظفين في المكاتب لتقييم الأداء عند توزيع المكافآت السنوية.

وعلى النقيض، أبدت فئة من الموظفين مقاومة لتلك السياسات، مثل مجموعة من موظفي "Starling Bank" الذين استقالوا بعد أن طالبت الإدارة بزيادة تواجدهم في المكاتب.

وأعربت شخصيات سياسية بارزة، مثل نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، عن دعمها لأسبوع العمل المكون من أربعة أيام. ورغم ذلك، لم تتبنى حكومة حزب العمال هذه السياسة بشكل رسمي منذ توليها السلطة، خوفاً من انتقادات المعارضة.

وأظهرت أبحاث من شركة "Spaek Market Research" للأبحاث، أن العمال الشباب هم الأكثر تأييداً لتغيير أنماط العمل التقليدية.

ويعتقد 78% من الفئة العمرية 18-34 عاماً أن أسبوع العمل من أربعة أيام سيصبح معياراً في غضون خمس سنوات، بينما أشار 65% منهم إلى رفضهم العودة إلى أنظمة العمل التقليدية في المكاتب.

وأوضحت المديرة العامة لشركة "Spark"، لينزي كارولان، أن الفئة الشابة تعطي الأولوية لتحسين الصحة النفسية وجودة الحياة، معتبرة أن أسبوع العمل من أربعة أيام يمثل فائدة حقيقية تعزز رفاهيتهم.