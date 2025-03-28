10 مشروبات سحرية تقضي على "الكرش"

شفق نيوز/ يعتقد الخبراء في مجال التغذية، إنه من الممكن الوصول إلى حلول طبيعية لفقدان الوزن وتحسين الهضم وتخفيف الأزمة والقضاء على مشكلة دهون البطن التي تعتبر معقدة إلى حد كبير لدى كثيرين.

فقد أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول أي من المشروبات التالية يحسّن عملية الأيض ويقلل الانتفاخ ويزيد حرق دهون البطن، مما يُؤدي إلى حياة صحية ومتوازنة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، ومن بينها:

1. ماء الليمون والعسل

إذ يتم خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ.

ويُفضل تناول المشروب على معدة فارغة لتعزيز عملية الأيض وتسهيل الهضم وحرق الدهون.

2. ماء الكمون

كما يمكن تحضير المشروب عن طريق نقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء طوال الليل.

ثم يتم تصفية المشروب وتناوله على معدة خاوية لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ وتسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يُساعد على فقدان الوزن بفعالية.

3. ماء الحلبة

أيضا يمكن نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل.

ثم يتم تصفية المشروب وتناوله على معدة فارغة لتنظيم مستوى السكر في الدم وكبح الشهية والمساعدة على حرق الدهون في منطقة البطن.

4. ماء الشمر

أيضا يتم نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء الدافئ لمدة 10 دقائق.

ويراعى تصفية المشروب قبل تناوله لتخفيف الانتفاخ ودعم الهضم وتحسين عملية الأيض، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي ومستدام.

5. شاي الزنجبيل

إلى هذا، يحتاج تجهيز المشروب إلى غلي زنجبيل طازج بحجم بوصة واحدة في كوب من الماء لمدة 5 دقائق.

ويمكن تناول شاي الزنجبيل بعد تصفيته لتقليل الالتهاب وتحسين الهضم وزيادة التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن بفعالية مع مرور الوقت.

6. ماء الكزبرة

لعل الطريقة المثالية للتحضير هي نقع ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة في كوب من الماء طوال الليل.

ثم يتم تصفية المشروب وتناوله مباشرة لتنقية الجسم من السموم وموازنة الكوليسترول وتحسين الهضم، مما يجعله مفيدًا لفقدان الوزن.

7. عصير أملا

ويحتاج إعداد عصير أملا إلى خلط ملعقتين كبيرتين من العصير الطازج في كوب من الماء.

ويسهم شرب عصير أملا في تعزيز عملية الأيض وتنقية الجسم من السموم وحرق الدهون، مع تحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

8. حليب الكركم

أما حليب الكركم فيشتهر باسم "المشروب الذهبي" ويتم تحضيره عن طريق خلط ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الدافئ.

ويؤدي تناول حليب الكركم إلى تخفيف الالتهاب وتحسين الهضم وتسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يُحسّن صحة الأمعاء ويحافظ على الوزن.

9. ماء القرفة

تتميز القرفة بفوائدها لتنظيم مستويات السكر في الدم. عند خلط ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الدافئ،

يمكن الحصول على مشروب مفيد صحيًا للجهاز الهضمي والحد من الشهية، ويساعد بفعالية في تقليل دهون البطن.

10. شاي التريفالا

يتم خلط ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق التريفالا في كوب من الماء الدافئ.

ويوصى بتناول شاي التريفالا قبل النوم لتحسين الهضم وتطهير الجسم من السموم ودعم فقدان الوزن الصحي والطبيعي وللحصول على بطن أكثر رشاقة.

يذكر أن السِمنة البطنية أو الكرش أو البِطْنَة، هو تضخم في حجم الخلايا الدهنية على البطن، نتيجة لتركز الدهون في هذه المنطقة، وغالبا ما يكون الكرش مصحوبا بزيادة في الوزن،وأحيانالا.