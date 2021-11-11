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يوتيوب يحذف ميزة "عدم الإعجاب" لمقاطع الفيديو

Category: منوعـات

Date: 2021-11-11T07:27:53+0000
يوتيوب يحذف ميزة "عدم الإعجاب" لمقاطع الفيديو

شفق نيوز/ أعلنت منصة "يوتيوب" أنها بصدد إخفاء ميزة "عدم الإعجاب" لمقاطع الفيديو، وذلك بعد تجربة ناجحة لبعض المستخدمين.

وجاء هذا الإعلان من خلال بيان رسمي على موقع منصة "يوتيوب" وجاء فيه: " بعد تجربة إخفاء هذه الميزة أصبح المستخدمون أقل حدية بمهاجمة المدونين غير المرغوبين".

وبحسب منصة YouTube سيصبح مؤلفو مقاطع الفيديو أكثر أمانًا من الناحية النفسية من حقيقة أنهم فقط يرون الإعجابات.

كما ذكر ممثلو الخدمة أن التحديث لم يكن مرتبطًا بعدد كبير من غير المعجبين ضمن مقاطع فيديو.

ويعد التغيير الأخير في سياسة "يوتيوب" جزءا من دفعة أخيرة قامت بها "جوجل" لجعل موقعي "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز" وجهة أكثر ملاءمة للأطفال وعائلاتهم.

وفي بداية العام الحالي، أعلنت شركة "جوجل" عن توفير رقابة أبوية موسعة للمراهقين، كما أنها أجرت تغييرات في إعدادات تحميل الفيديوهات الافتراضية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

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