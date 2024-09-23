إيلون ماسك: سنطلق 5 مركبات إلى المريخ

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، يوم الاثنين، عزم الشركة إطلاق نحو 5 مركبات فضائية غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.

وقال ماسك في منشور على منصة "إكس": "إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال 4 سنوات"، مشيراً إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.

وضاف: "بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح".

وكان ماسك، قد أعلن في الثامن من سبتمبر الماضي، انطلاق أولى رحلات صاروخها العملاق "ستارشيب" إلى المريخ، خلال عامين، أي بحلول 2026.

وكتب في منشور آنذاك عبر منصة "إكس"، أن الرحلات ستكون غير مأهولة في البداية، بهدف اختبار سلامة الهبوط على سطح المريخ، مشيراً إلى أنه إذا نجحت هذه الرحلات، فإن أول رحلة مأهولة ستنطلق بعد 4 سنوات.

وأضاف: "سيزداد معدل الرحلات بشكل سريع بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ خلال 20 عاماً".