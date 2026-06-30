آيفون 18 برو يقترب.. السعر المتوقع وموعد الإطلاق

شفق نيوز- متابعة

تستعد شركة أبل للكشف عن سلسلة أيفون 18 برو خلال حدثها السنوي المرتقب في أيلول/ سبتمبر 2026، وسط توقعات بارتفاع الأسعار وتقديم تحسينات كبيرة في الأداء والذكاء الاصطناعي والكاميرات، دون تغييرات جذرية في التصميم الخارجي.

ووفقًا لتسريبات وتقارير حديثة، من المتوقع أن تعقد آبل مؤتمرها السنوي خلال الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر، مع ترجيحات بأن يقام الحدث يوم 9 أيلول، وهو الموعد الأقرب وفقًا لجدول الشركة المعتاد في إطلاق هواتف آيفون الجديدة، وتشير التقارير إلى احتمال الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي من الشركة.

وتتجه الأنظار إلى الأسعار المتوقعة أكثر من المواصفات نفسها، بعدما رفعت آبل بالفعل أسعار عدد من أجهزة ماك وآيباد بسبب ارتفاع تكلفة المكونات الإلكترونية، خاصة شرائح الذاكرة، ويتوقع محللون أن يرتفع سعر iPhone 18 Pro بنحو 200 دولار مقارنة بالجيل السابق، ليبدأ من 1249 إلى 1299 دولارًا في السوق الأمريكية، بينما قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max من 1349 إلى 1399 دولارًا.

ومن أبرز الترقيات المنتظرة اعتماد شريحة A20 Pro الجديدة المصنعة بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، ومن المتوقع أن توفر الشريحة الجديدة أداءً أسرع، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتحسينات ملحوظة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت مع نظام التشغيل iOS 27.

كما تواصل آبل تعزيز قدرات منصة Apple Intelligence، حيث يُتوقع أن يقدم iPhone 18 Pro إصدارًا أكثر ذكاءً من المساعد الصوتي Siri، مع فهم أعمق للسياق الشخصي للمستخدم وتحسينات في التفاعل مع المحتوى المعروض على الشاشة، كما يُنتظر أن يحصل الهاتف على مودم C2 الجديد من آبل لتحسين الاتصال وكفاءة استهلاك الطاقة وربما تعزيز خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ورغم استمرار نظام الكاميرات الخلفية الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، إلا أن التقارير تشير إلى إضافة عدسة بفتحة ميكانيكية متغيرة للمستشعر الرئيسي، ما يمنح المستخدم تحكمًا أفضل في كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا، ومن المتوقع أيضًا تقديم مستشعر تصوير جديد محسّن، وعدسة تقريب أكثر سطوعًا، وكاميرا أمامية بدقة أعلى، ما ينعكس على جودة الصور الليلية وصور البورتريه وقدرات التكبير.

ولا يبدو أن آبل تخطط لإعادة تصميم شاملة للهاتف هذا العام، لكن التسريبات تتحدث عن تقليص حجم Dynamic Island عبر نقل بعض مكونات Face ID أسفل الشاشة، كما ستواصل الشركة استخدام شاشات LTPO+ الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع الإبقاء على قياسات الشاشة الحالية، وهي 6.3 بوصة لنسخة Pro و6.9 بوصة لنسخة Pro Max.

وتشير التسريبات إلى طرح لون جديد يحمل اسم Dark Cherry ليكون اللون الرئيسي للسلسلة الجديدة، إلى جانب ألوان أخرى تشمل الأزرق الفاتح والرمادي الداكن والفضي، ومن المتوقع أيضًا تحسن عمر البطارية بفضل كفاءة معالج A20 Pro، مع إمكانية حصول نسخة Pro Max على بطارية أكبر من الجيل السابق.