آيفون إير.. مراجعة أولية تبرز نحافته اللافتة وتصميمه المميز

شفق نيوز- متابعة

بدأ هاتف آيفون إير الوصول إلى المستخدمين دون أن يسجل إقبالاً كبيراً حتى الآن مقارنة بطراز آيفون 17 برو، لكن يبدو أن تصميمه النحيف قادر أن يكون كفيلاً لتعويض المستخدمين عن بطاريته وكاميراته المحدودة.

وبحسب مراجعة أجراها موقع "9TO5Mac" بعد استخدام لمدة نصف يوم، فإن نحافة آيفون إير من شركة أبل قد تجعل المستخدم لا يتخيل العودة لاستخدام آيفون أكثر سُمكاً وثقلاً.

وجاء في المراجعة أنه على الرغم من أن التصورات المسبقة عن آيفون إير قد تجعل المستخدمين يفكرون في أن آيفون إير له تصميم مستقبلي -على غرار آيفون إكس- فإن الهاتف النحيف يضع ببساطة معياراً جديداً لما يجب أن يكون عليه هاتف آيفون.

وبينما زاد حجم آيفون 17 برو لإرضاء المستخدمين المحترفين، يبدو آيفون إير وكأنه ما ينبغي أن يكون آيفون الأساسي مستقبلاً.

وفي بدايات آيفون، كانت "أبل" تقدم طرازاً واحداً فقط من آيفون، فلم يكن هناك طرازات برو ولا برو ماكس ولا إير ولا أي من هذا.

ولو استمرت تلك الاستراتيجية، لكان آيفون إير هو الطراز الذي ستبيعه "أبل" سنوياً.

لذا يبدو أن آيفون إير مهيأ ليصبح الآيفون الأساسي الجديد للجميع. بالطبع لن يحقق الهاتف هذا الأمر على الفور لأنه لا يزال محدوداً في بعض الجوانب. لكن بعد بضع سنوات من التكرار، مع بطارية أفضل وربما المزيد من الكاميرات قد يصبح آيفون إير نجاحاً حقيقاً.

وفي مراجعة أخرى أولية لموقع "Digital Trends"، أشار الموقع إلى أنه لا يمكن تقدير النحافة الفائقة لآيفون إير إلا عن طريق حمله في اليد لأن الصور ببساطة لا تنصفه.

وذكر الموقع أن جزءاً من جاذبية الهاتف يعود إلى تصميمه الفريد، حيث عمدت "أبل" إلى جعل الهاتف نحفياً قدر الإمكان في كل مكان ما عدا منطقة الكاميرا.

ويبلغ سمك آيفون إير 5.64 ملم، أي أنحف بمقدار 1.36 ملم من هاتف "Galaxy S25 Edge". وهو أثقل وزناً بغرامين إجمالاً، لكن الهيكل الأنحف يجعله أخف وزناً من "Galaxy S25 Edge " عند حمله باليد، فهو تصميم رائع يتفوق على منافسيه من بين أفضل الهواتف، وفقاً للموقع.

وإلى جانب التصميم المميز، فإن شاشة آيفون إير بقياس 6.5 بوصة تجعله أكثر فاعلية للاستخدام اليومي من شاشة هواتف آيفون برو الأقدم بقياس 6.3 بوصة.