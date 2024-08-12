وفاة فنان مصري بحادث سير

شفق نيوز/ لقي الفنان النوبي المصري الشهير محمد فوزي مصرعه في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين.

وتلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الحادث، الذي وقع بين سيارة خاصة وميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر التحقيقات حول الحادث.

ولد الفنان محمد فوزي في قرية بلانة بمركز نصر النوبة، وكان من أبرز المطربين الذين جمعوا بين العزف والغناء. قدم العديد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي، ولعب دورًا كبيرًا في نشر الأغنية النوبية.

خلال مسيرته الفنية، قدم محمد فوزي عشرات الأعمال النوبية المميزة، بما في ذلك أغانيه الشهيرة مثل: "ليلة"، "بحبها"، "قالت لي"، "كشكشة الودع"، "عم يا جمالة"، "حمام الوادي"، "سائلين عليك"، "بتقول مشتاق"، و"مالوا القمر".