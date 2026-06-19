وفاة الروائية العراقية سميرة المانع عن 91 عاما

شفق نيوز- بغداد

توفيت الروائية العراقية سميرة المانع، يوم الجمعة، عن عمر 91 عاما، ومسيرة أدبية امتدت لعقود قدمت خلالها العديد من المؤلفات.

وولدت المانع في محافظة البصرة عام 1935، وعاشت فيها إلى سن الرابعة ثم انتقلت مع عائلتها إلى منطقة الزبير، وقد نشرت روايتها الأولى "السابقون واللاحقون" عن دار الآداب في بيروت عام 1972.

وتعد هذه الرواية الأولى للمانع، من أبرز الروايات العراقية وتعدّ أول رواية عراقية عربية ناضجة فنياً تكتبها امرأة.

وبدأت المانع مسيرتها الأدبية منذ ستينيات القرن الماضي عبر الصحافة الثقافية، حيث نشرت العديد من القصص القصيرة، واستطاعت أن تشق طريقها في القصة والرواية بعد أن نشرت أعمالها الروائية: السابقون واللاحقون، والثنائية اللندنية، والقامعون، وحبل السرة، إضافة إلى العديد من الأعمال القصصية والروائية والمسرحية.

وارتبطت مسيرة حياتها وإبداعها بزوجها الشاعر والمترجم الكبير صلاح مياري، حيث أسست معه مجلة "الاغتراب الأدبي" في لندن، وهي شقيقة الكاتب والمترجم الراحل نجيب المانع، أحد رواد الحداثة في العراق.