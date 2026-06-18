وثائق مفرج عنها تكشف تعليقاً لخبراء ناسا حول "قاعدة محتملة" على سطح القمر

شفق نيوز - متابعة

كشفت وثائق رُفعت عنها السرية مؤخراً عن إشارات إلى احتمال وجود "قاعدة للغرباء" على سطح القمر.

وجرى اكتشاف هذه الإشارة في تسجيل صوتي يمتد لـ55 دقيقة لاجتماع مغلق عقدته وكالة ناسا عقب مهمة "أبولو 16" عام 1972، وذلك ضمن الملفات التي أفرجت السلطات الأميركية عنها مؤخراً.

وخلال مناقشة نتائج المهمة، تناول خبراء ناسا عدداً من الموضوعات المتعلقة بقياسات الليزر وجاذبية القمر وبعض الظواهر غير الاعتيادية، كما تطرقوا إلى ما وصفوه بـ"حفرة ضخمة" تقع بالقرب من فوهة "فان دي غراف" على الجانب البعيد من القمر.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع: "قد تكون هذه قاعدة فضائية أو ما شابه ذلك، وعلى أي حال تُظهر الشريحة التالية الجانب المرئي من القمر".

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن هذه الملاحظة وردت في سياق فكاهي، مشيرة إلى أن المشاركين واصلوا بعد ذلك مناقشاتهم العلمية قبل أن يتبادلوا مزيداً من المزاح بشأن الجسم غير المألوف الذي ظهر على سطح القمر.

ويُشار إلى أن التسجيل الصوتي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 12 حزيران/يونيو الجاري، إلى جانب 71 ملفاً آخر، في إطار قرار رفع السرية عن مواد تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة وإمكانية وجود أشكال حياة خارج كوكب الأرض.