أوبو تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ كشفت "أوبو" العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية، عن هاتفها الذكي الجديد Reno12 F 5G في العراق.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وحلقات ضوئية حول الكاميرا (Halo Light)، وشاشة ذكية بمعدل تحديث 120 هرتز مع حماية شاملة.

ويضم الجهاز تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل التصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي وميزات المسح الذكي وAI Smart Image Matting 2.0، بالإضافة إلى أدوات إنتاجية ذكية مثل تلخيص التسجيلات الصوتية وكاتب الذكاء الاصطناعي، ويعمل Reno12 F 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300 وتقنية AI LinkBoost لتعزيز أداء الاتصال، مما يجعله خياراً مثالياً لعشاق التكنولوجيا.

تصميم فاخر ومتانة متقدمة

يتمتع Reno12 F 5G بتصميم مبتكر مستوحى من الساعات الكلاسيكية مع حلقة ضوئية تضيف لمسة من الفخامة والإشعاع. يتوفر الهاتف بألوان مميزة مثل العنبر البرتقالي والأخضر الزيتوني، ويتميز بوزنه الخفيف وحمايته الذكية للعين بفضل الشاشة التكيفية بمعدل تحديث 120 هرتز. الجهاز مزود بدرع شامل وشاشة زجاجية متقدمة، مع تصنيف IP64 المقاوم للماء والغبار لضمان المتانة.

ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة

يقدم Reno12 F 5G مجموعة متقدمة من ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع والإنتاجية. يشمل ذلك مسح الصور لإزالة العناصر غير المرغوب فيها، ميزة AI Smart Image Matting 2.0 لقص الأشخاص، وتلخيص التسجيلات الصوتية بالإضافة إلى كاتب الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة الرسائل ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. توفر AI Toolbox وصولاً سريعاً لهذه الميزات.

كاميرا فائقة الجودة وتجربة تصوير متقدمة

يأتي Reno12 F 5G بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. يتميز الهاتف بوضع الصور الشخصية الاحترافي وتقنية تحسين الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور ذات جودة عالية.

أداء اتصال ممتاز

بفضل تقنية AI LinkBoost وتصميم الهوائي المحيطي بزاوية 360 درجة، يوفر Reno12 F 5G أداءً استثنائياً في الاتصال، مما يضمن أفضل أداء ممكن حتى في الظروف الصعبة.

أداء وكفاءة مذهلين

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية (ROM) سعة 256 جيجابايت. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير توفر عمراً طويلاً يصل إلى 1.94 يوم، ويتيح الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 45 واط شحن البطارية بالكامل خلال 71 دقيقة فقط.

الأسعار والتوافر

يتوفر Reno12 F 5G في العراق بألوان متنوعة تشمل البرتقالي الكهرماني والأخضر الزيتوني، ويأتي بذاكرة (12 جيجابايت RAM + 256 جيجابايت ROM) بسعر 269 دولاراً.

لمحة لعن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، معروفة بقدرتها على تحقيق توازن مثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز. منذ إطلاق أول هاتف محمول لها في عام 2008، توسعت أوبو إلى أكثر من 60 دولة وموظفيها يتجاوز عددهم 40,000، ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين حياة عملائها حول العالم.