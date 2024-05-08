هل ينشر فيسبوك صور المستخدمين دون علمهم؟.. الرقمي يوضح

شفق نيوز/ نفى مركز الإعلام الرقمي DMC ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات عن قيام فيسبوك بنشر صور المستخدمين في حساباتهم من دون علمهم او موافقتهم.

وأوضح المركز، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان ميزة مشاركة فيسبوك لصور المستخدمين قديمة وليست جديدة، وهي ليست عملية أحادية من قبل فيسبوك فقط، بل تتم بعلم المستخدم وبموافقته بعد ان يقوم هو بنفسه بنشر الصور.

وبين المركز ان فيسبوك يقترح على المستخدم، الصور الموجودة في معرض الصور في هاتفه، من اجل ان يوافق المستخدم على نشرها، ولا يقوم فيسبوك أصلا بنشرها بدون موافقته.

ويشير المركز الى ان عرض فيسبوك لمشاركة الصور في معرض صور هاتف المستخدم، يسبقها موافقة المستخدم على منح فيسبوك ميزة الدخول لصور هاتفه، والتي لولا الموافقة عليها، لما عرض فيسبوك هذه الميزة وظهرت للمستخدم، كما يمكن للمستخدم بخطوات بسيطة ايقاف هذه الاقتراحات .

ويستغرب المركز من قيام بعض الصفحات بنشر الخبر والادعاء بان فيسبوك سيقوم بنشرها بدون موافقة المستخدم.

وفي هذا الصدد يحذر مركز الاعلام الرقمي من وضع الهواتف بيد الأطفال اذ من الممكن ان يقوموا بضغط زر الموافقة ونشر هذه الصور في حسابات ابائهم بدون علمهم مما قد يسبب حرجا ومشاكل اذا كانت الصور خاصة .

وجدد مركز الإعلام الرقمي، الدعوة لضرورة التثقيف والتوعية الرقمية اثناء استخدام هذه الأجهزة الحديثة من اجل عدم الوقوع في العديد من الأخطاء الكارثية التي تؤدي لمشكلات كبيرة.