هل يشارك كريستيانو رونالدو في "Fast & Furious 11"؟

يطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وأسطورة كرة القدم البرتغالية، قريبًا على جمهوره من خلال أحد أشهر الأفلام العالمية.

وكشف الممثل الأميركي الشهير فين ديزل، بطل سلسلة أفلام "Fast & Furious"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دورًا خاصًا كُتب لرونالدو في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة.

ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا من نهاية مسيرته الكروية، بعد أن أعلن في أبريل الماضي عن تأسيسه استوديو سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، في خطوة تؤكد توجهه نحو عالم صناعة الأفلام.

ونشر فين ديزل على حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، إلى صورة التقطت بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما أثار التكهنات حول تعاون محتمل بين الثنائي، حيث أكد أن صناع الفيلم "كتبوا دورًا له" للظهور في الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة "Fast & Furious".

وسيكون الجزء القادم من السلسلة هو "Fast & Furious 11"، والذي يُعتقد أنه سيُسمى "Fast Forever"، ويُعتبر الختام للملحمة الشهيرة التي تستمر منذ عام 2001.