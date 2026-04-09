ميلانيا ترمب تنفي علاقتها بإبستين: ادعاءات تشوه سمعتي

نفت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترمب، يوم الخميس، وجود أي علاقة لها بالممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، مؤكدة أن الاتهامات المتداولة "تشوه سمعتها".

وفي خطاب نادر من البيت الأبيض، قالت ميلانيا: "يجب أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين"، مشددة على أنها لم تكن على علاقة به أو بشريكته، وأن ما جمعها بماكسويل لم يتجاوز مراسلات عابرة.

وأضافت: "لست من ضحايا إبستين".

وكانت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في يناير الماضي، قد أظهرت تبادلاً ودياً لرسائل إلكترونية بين ميلانيا، التي كانت تُعرف باسم ميلانيا كناوس، وماكسويل، إلى جانب اتهامات غير مؤكدة طالت الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يُذكر أن إبستين أُلقي القبض عليه عام 2019 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرين، قبل أن تُصنف وفاته داخل زنزانته في سجن بمانهاتن في العام نفسه على أنها انتحار.