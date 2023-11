ميتا تعلن عن باقة مدفوعة لفيسبوك وإنستغرام في أوروبا

شفق نيوز / أعلنت شركة ميتا عن باقة مدفوعة جديدة لاستخدام فيسبوك وإنستغرام، في سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي، بحيث يدفع المستخدم اشتراكاً شهرياً، في مقابل استخدام الشبكتين الاجتماعيتين دون إعلانات.

وذكرت الشركة في بيان رسمي، أنه بدءاً من نوفمبر، ستصبح الباقة متاحة أمام المستخدمين مقابل دفع اشتراك شهري قيمته 9.99 يورو عند الاشتراك على الويب، أو 12.99 يورو عند الاشتراك من الهواتف الذكية.

وأوضحت ميتا أن فرق سعر الاشتراك على الويب والموبايل يرجع إلى النسبة التي تقتطعها كل من جوجل وأبل، مقابل وُجود تطبيقات فيسبوك وانستجرام على متاجرهم الرسمية، بلاي ستور وآب ستور.

وأضافت ميتا أنه في حال لم يرغب المستخدم في دفع اشتراك شهري، سيمكنه متابعة استخدام الشبكات الاجتماعية للشركة مجاناً، ولكن مع استمرار رؤية الإعلانات.

وعند الاشتراك في الباقة المدفوعة الجديدة، سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بتجربة تواصل اجتماعي خالية من الإعلانات على مستوى جميع حساباته، على انستجرام وفيسبوك، التي تتواجد داخل حسابه الرئيسي على مركز ميتا لإدارة الحسابات Account Center.

ولكن بحلول 1 مارس/آذار المقبل، سيكون المستخدم في حاجة إلى دفع 6 يورو إضافية عبر الويب، مع كل حساب جديد يُضَاف إلى مركز إدارة الحسابات، أو سيرتفع المبلغ إلى 8 دولارات إضافية تُدْفَع في حالة تم الاشتراك عبر الموبايل.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستستمر في تقديم أدوات مختلفة، تمكن المستخدمين من التحكم في نوعية الإعلانات التي يتعرضون إليها على شبكاتها الاجتماعية، سواء عبر إعدادات تفضيلات الإعلانات Ad Preferences، أو كذلك خيار التعرف على سبب ظهور إعلان معين للمستخدم "Why I'm seeing this ad".

يُذكر أن تلك الخطوة ستساعد ميتا بشكل كبير في التخفيف من حدة شكوك الدول الأوروبية بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، إذ تعرض عملاق التواصل الاجتماعي إلى انتقادات بشأن اعتماده على التربح من بيانات المستخدمين، عبر التركيز على عرض إعلانات داخل كافة خدماته.