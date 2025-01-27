موسكو تسجل أعلى درجات حرارة منذ 111 عاماً

شفق نيوز/ أعلن مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية الروسي، يوم الاثنين، أن درجات الحرارة في العاصمة موسكو حطمت رقماً قياسياً تم تسجيله قبل 111 عاماً.

وقال الخبير الرائد في المركز، يفغيني تيشكوفيتس، لوكالة "سبوتنيك"، إن "موسكو لم تشهد مثل هذا الطقس الدافئ منذ 27 كانون الثاني/ يناير عام 1914، حيث سجلت العاصمة الروسية رقماً قياسياً جديداً لدرجة الحرارة اليوم في تاريخ القياسات الجوية المنتظمة بالكامل".

وتابع "بحلول الساعة الخامسة صباحاً، وعلى الرغم من هطول الأمطار، ارتفعت قراءات مقياس الحرارة في محطة الأرصاد الجوية المرجعية في موسكو إلى 3.3 درجة، وبحلول الساعة السادسة صباحاً كانت 3.5 درجة، وكانت درجة الحرارة القصوى السابقة في العام 1914، هي 3.0".

وأضاف أن درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال النهار، وتسجل العظمى على سواحل البحر الأحمر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية.

وأوضح أن "الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري في العاصمة موسكو بدأ يشبه طقس نيسان/ أبريل، وكان اليوم الإثنين، دافئاً بشكل غير معتاد، مما شكل بداية لسلسلة من الأرقام القياسية اليومية لدرجات الحرارة".