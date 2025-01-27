مدينة يابانية تفرض حظراً شاملاً على التدخين في المساحات العامة

شفق نيوز/ فرضت السلطات المحلية في مدينة أوساكا اليابانية، يوم الاثنين، حظراً على التدخين في المساحات العامة، في محاولة لتكييف المدينة لتصبح أكثر ملاءمة للزوار المتوقع حضورهم لافتتاح معرض "إكسبو" الدولي.

وكان رئيس بلدية المدينة هيديوكي يوكوياما، قد صرح في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري قائلاً "يبدأ معرض إكسبو الدولي في نيسان/ أبريل المقبل. نريد الترحيب بالكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، لذلك نريد أن نجعل أوساكا مدينة يشعر فيها الناس بالأمان مع شوارع خالية من التدخين".

وكانت أوساكا قد حظرت بالفعل التدخين في ست مناطق بينها المنطقة المحيطة بمحطة القطارات، واليوم وُسّع القرار ليشمل المدينة بأكملها، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 1000 ين (6,40 دولارات).

واعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل، ستحظر منطقة أوساكا الواسعة التدخين في المطاعم التي تحتوي على مناطق جلوس تتخطى مساحتها 30 متراً مربعاً، على الرغم من السماح بالتدخين في مساحة منفصلة، مثل غرفة التدخين.

وتحظر القوانين المحلية في معظم أنحاء اليابان التدخين أثناء المشي، لكن معارضة بعض المشرعين حالت دون اعتماد قوانين صارمة على المستوى الوطني، كما تحظر القوانين الوطنية التدخين في المؤسسات التي تحتوي على مناطق لتناول الطعام تزيد مساحتها عن 100 متر مربع.

وتجني الحكومات المركزية والمحلية في اليابان إيرادات إجمالية سنوية تناهز تريليوني ين (13 مليار دولار) من عائدات ضريبة السجائر، كما تمتلك الحكومة الوطنية حصة الثلث في "جابان توباكو"، ثالث أكبر شركة تبغ في العالم.