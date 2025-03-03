محمود أبو العباس يودع الساحة الفنية

شفق نيوز/ أعلن الفنان العراقي محمود أبو العباس، عزمه اعتزال العمل الفني بشكل نهائي، وذلك عقب إتمام مهامه كرئيس للجنة مُنحة رئيس الوزراء لدعم الدراما.

وقال أبو العباس، في تصريح للإذاعة العراقية شبه الرسمية: "أتفاجأ يومياً بنشر العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء لي ولتأريخي الفني، ولا أعلم الغاية من تلك الأساليب، لذلك قررت الابتعاد عن النشاط الفني نهائياً".

ويُعد أبو العباس من الأسماء البارزة في المشهد الفني العراقي، حيث قدّم أعمالاً درامية ومسرحية مميزة تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية.