ما سبب عدم تشابه لون صفار البيض؟

شفق نيوز/ يعتبر البيض من الأطعمة المحملة بالكثير من العناصر الغذائية المختلفة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي.

غير أن لون صفار البيض يحير الكثيرين، إذ لا يبدو كله متشابهاً.. فما السبب؟

في هذا الإطار، أوضحت خبيرة التغذية ليزا ستيل، أن لون صفار البيض يعتمد كلياً على النظام الغذائي للدجاجة، مضيفة أن الأطعمة الغنية بالزانثوفيل والكاروتين ستجعل صفار البيض برتقالياً داكناً ولذيذاً.

كما لفتت لشبكة "فوكس نيوز" إلى أن الكاروتين موجود في الأطعمة ذات اللون البرتقالي، مثل الجزر والمانغو والشمام والقرع، أما الزانثوفيل، فيمكن العثور عليه في الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب.

مع ذلك، فقد اكتشفت شركات الأعلاف ومزارع البيض التجارية حلولاً بديلة لإنشاء صفار بيض داكن اللون، من دون هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات، حسب ستيل، التي بينت أن هذه الشركات "أصبحت ذكية، وأدركت أن المستهلكين يريدون رؤية صفار البيض برتقالي اللون، لذا فهم يضيفون أشياء مثل زهرة القطيفة والفلفل الحلو والأعشاب البحرية والذرة، لتعزيز لون الصفار بشكل مصطنع".

ولضمان الحصول على بيض مغذ قدر الإمكان، اقترحت خبيرة التغذية أن يبحث العملاء عن ملصقات معينة على علب البيض في محال البقالة.

كما مضت قائلة إن الدجاج الذي تتم تربيته في المراعي أو في نطاق حر، عادة ما يضع بيضاً بصفار أغمق وأكثر ميلاً للبرتقالي لأن نظامه الغذائي يتكون بشكل أساسي من الأعشاب والحشائش والنباتات الأخرى.

وأكدت أن البيض الناتج من الدجاج الذي تتم تربيته في المراعي، يحتوي على نسبة أقل من الكولستيرول ومغذيات أكثر، وذلك بسبب نظامه الغذائي الأكثر صحة وتنوعاً.

البيض البني أم الأبيض؟

أما عن لون القشرة، فأوضحت أنه على عكس صفار البيض، فإن لون القشرة لا علاقة له بالقيمة الغذائية للبيضة.

ولطالما فضّل بعض الناس البيض البني على الأبيض، والذي يتبدّى في غلاء الأول عن الثاني.

في هذا السياق، قال صاحب مزرعة بيض في نيويورك، دانييل براي، لشبكة "سي إن إن"، إنه في الأساس، لا يوجد فرق بين البيض البني والبيض الأبيض من ناحية التغذية، موضحاً أن الأمر يتعلق بسلالة الدجاج، فبعض السلالات مثل دجاج ليغورن الأبيض تضع بيضاً بقشرة بيضاء، بينما تضع سلالات أخرى مثل دجاج رود آيلاند ريد بيضاً بقشرة بنية.

بدورها، أكدت مساعدة مدير برنامج علم التغذية بجامعة كاليفورنيا، جوان فرانك، أنه لا يوجد فرق في القيمة الغذائية للبيض حسب لون القشرة.

وختمت قائلة: "أعتقد أن المستهلكين لسبب ما أصبحوا يعتقدون أن البيض البني أكثر صحة، وهو ليس كذلك".