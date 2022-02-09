مارك يهدد بإغلاق فيسبوك.. وأوروبا ترد "الحياة أحلى"

شفق نيوز/ لم تمر تهديدات الرئيس التنفيذي ومالك تطبيقي فيسبوك وإنستغرام "مارك زوكربيرغ"، بإغلاق عملياته في أوروبا، مرور الكرام، بل جاء الرد مباشراً وربما ساخراً من القادة الأوروبيين.

وأوضح وزير الاقتصاد الألماني الجديد روبرت هابيك للصحافيين خلال اجتماع في باريس، أنه عاش من دون فيسبوك وتويتر لمدة أربع سنوات بعد تعرضه للاختراق، "وكانت الحياة رائعة"، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، متحدثاً إلى جانب زميله الألماني، أن الحياة ستكون جيدة جداً بدون فيسبوك، وفق موقع "CITYA.M".

وجاء تعليق الوزيرين على تصريح شركة "ميتا" بأنه إذا لم يتم منحها خيار نقل وتخزين ومعالجة البيانات من المستخدمين الأوروبيين على خوادم مقرها الولايات المتحدة، فقد يتم إغلاق فيسبوك وإنستغرام في جميع أنحاء أوروبا.

وكان "زوكربيرغ" حذر في تقريره السنوي من أن المشكلة الرئيسية لشركته هي عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، والتي يتم تنظيمها عبر ما يسمى Privacy Shield والاتفاقيات الأخرى التي تستخدمها "ميتا" لتخزين البيانات من المستخدمين الأوروبيين على الخوادم الأميركية.

كذلك، حذرت "ميتا" في تقرير حديث إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من أنه إذا لم يتم اعتماد إطار عمل لنقل البيانات ولم يعد مسموحاً للشركة باستخدام الاتفاقيات الحالية "أو البدائل"، فإن الشركة "من المحتمل" ألا تكون قادرة على تقديم العديد من "المنتجات والخدمات الأكثر أهمية"، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المختلفة.

وشددت "ميتا" على أن مشاركة البيانات بين البلدان والمناطق أمرٌ بالغ الأهمية لتوفير خدماتها والإعلان المستهدف، حيث تخضع الاتفاقيات الحالية لتمكين عمليات نقل البيانات حالياً لتدقيق شديد في الاتحاد الأوروبي.

لذلك، فقد استخدمت سابقاً إطار نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي المسمى Privacy Shield كأساس قانوني لتنفيذ عمليات نقل البيانات هذه.

مع ذلك، ألغيت هذه المعاهدة من قبل محكمة العدل الأوروبية في يوليو/تموز 2020، بسبب انتهاكات حماية البيانات.

ومنذ ذلك الحين، أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما يعملان على نسخة جديدة أو محدثة من المعاهدة.