كوكا كولا تعتذر.. سحب كميات كبيرة في أوروبا وطلب بعدم استهلاكها

شفق نيوز/ قررت شركة تعبئة كوكا كولا في بلجيكا، يوم الاثنين، سحب كميات وصفتها بـ"الكبيرة" من منتجاتها في أوروبا لارتفاع نسبة الكلورات فيها.

وتشمل هذه المنتجات عبوات وزجاجات قابلة للإرجاع من مشروبات كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي ومينيت ميد ونالو ورويال بليس وتروبيكو، في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، يجري تداولها منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت شركة "كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا" لوكالة فرانس برس "ليس لدينا رقم محدد، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة".

وأضافت "معظم المنتجات المعنية، غير المباعة، سحبت من أرفف المتاجر، ونحن نواصل اتخاذ تدابير لسحب كل المنتجات المتبقية من السوق" مشيرة إلى أنها "على تواصل مع السلطات المختصة في كل الأسواق المعنية".

وطلبت الشركة التي قدّمت اعتذارا، من الزبائن عدم استهلاك المنتجات المعنية التي يمكن إعادتها إلى نقطة البيع لاسترداد المبالغ التي دفعت لشرائها.

وتحمل هذه المنتجات "رمز إنتاج يتراوح من 328 GE إلى 338 GE".

وقالت الشركة "في موقع الإنتاج الخاص بنا في غنت، نجري اختبارات كجزء من إجراءات المراقبة والامتثال التنظيمي لدينا. حددت هذه الاختبارات مستويات عالية من الكلورات".

وبحسب موقع المفوضية الأوروبية، يأتي الكلورات الموجود في الطعام من مطهرات الكلور المستخدمة في معالجة المياه وتصنيع الأغذية، مع كون مياه الشرب المساهم الأكبر في ذلك.

وفي بحث علمي صدر عام 2015، قدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن التعرض للكلورات في الطعام على المدى الطويل يمكن أن يشكل مشكلة صحية محتملة لدى الأطفال، لا سيما الذين يعانون نقصا في اليود.