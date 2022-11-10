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قبل انطلاق المونديال.. عارضة أزياء مكسيكية تقدم وعدا "جريئا" لحارس المرمى 

Category: منوعـات

Date: 2022-11-10T06:12:26+0000
قبل انطلاق المونديال.. عارضة أزياء مكسيكية تقدم وعدا "جريئا" لحارس المرمى 

شفق نيوز/ حاولت عارضة الأزياء المكسيكية واندا إسبينوزا، تحفيز مواطنها المخضرم غييرمو أوتشوا، حارس مرمى منتخب بلادها بوعد "جريء"، للسعي إلى الفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية" أن "منتخب المكسيك لم يصل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم منذ مونديال 1986، الذي أقيم على أراضيه، وسُئلت واندا، وهي فنانة الوشوم سابقا وتحولت إلى نجمة (Onlyfans)، كيف يمكنها تحفيز أوتشوا قبل البطولة".

وحاولت عارضتا الأزياء دانييلا تشافيز وجيسيكا سودي زميلتا واندا في "OnlyFans" تحفيز زملاء أوتشوا المهاجم هيرفينغ لوزانو وألفارو فيدالغو من خلال تقديم اشتراك مجاني لمتابعة صفحتيهما في "Only Fans" الخاصتين بهما.

لكن واندا إسبينوزا، التي يتابعها 1.1 مليون شخص حسابها على موقع "Instagram"، ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال عرض مقابلة حارس المرمى شخصيا، حيث قالت في بودكاست "Elo"، إنها ستجعله "متحمسا أكثر من الفوز ببطولة كأس العالم نفسها".

يذكر أن منتخب المكسيك سيلعب في المجموعة الثالثة ضمن نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب منتخبات كل من الأرجنتين والسعودية وبولندا.

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