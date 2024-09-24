فيروز تتحدى القصف وتغني "بحبك يا لبنان"

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة اللبنانية "فيروز" تضامنها مع بلدها لبنان الذي يتعرض لغارات إسرائيلية ضمن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة أُطلق عليها "سهام الشمال".

ونشرت فيروز عبر حسابها في "إكس" مقطع البداية لأغنية "بحبك يا لبنان" وهي من تأليف وألحان الأخوين رحباني. والتي أطلقتها عام 1976 في "معرض دمشق الدولي".

كما شاركت بأغنيات أخرى بينها، "من قلبي سلامٌ لبيروت"، وهي من كلمات جوزيف غنتها عام 1983 إبان الحرب الاهلية.

وعلقت الفنانة فيروز، بكلمات من الأغنية: "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك".

وأتبعتها في منشور آخر بكلمات ومقطع فيديو من أدائها لأغنية "وطني" التي أصدرتها عام 1969، وهي من تأليف وألحان الأخوين رحباني، وكتبت: "إنتْ القوي، إنتْ الغني... وإنتْ الدّني يا وطني".

وفيما أكد عدد من المدونين أن الحساب يعود إلى الفنانة اللبنانية فعلا، أشار آخرون إلى أن هذا الحساب لا يعود فعليا للفنانة، بل يديره أحد معجبيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت إسرائيل منذ يوم أمس الاثنين، عملية عسكرية استهدفت مناطق من البقاع والجنوب اللبناني، أودت بحياة 558 شخصاً، بينما سقط ما يزيد على 1650 جريحاً، منهم أطفال ونساء وأعضاء من طواقم الإسعاف، فضلاً عن نزوح الآلاف من سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية باتجاه الحدود السورية.