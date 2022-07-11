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فيديو مروع.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص في عمان

Category: منوعـات

Date: 2022-07-11T05:51:59+0000
فيديو مروع.. أمواج البحر تسحب عائلة من 5 أشخاص في عمان

شفق نيوز/ تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.

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