فيديو.. عندما اختلطت الأنبار بكوردستان.. مشاهد امتزاج ثقافتين على أطلال الحرب

شفق نيوز/ في مشهد نادر وفريد، بين محافظة الأنبار التي تعرض سكانها لتهجير دام قرابة الأربعة أعوام، وهي فترة احتلال تنظيم داعش لمدنها، وبين إقليم كوردستان الذي احتضنت مدنه الانباريين طيل فترة نزوحهم.

فبعد سنوات التهجير التي قضاها الانباريون برحاب الإقليم، بدا وبشكل ملحوظ، نمو القطاع الاقتصادي والتجاري وحتى الثقافي في مدن الأنبار بطريقة مختلفة بعض الشيء، مع امتزاج الثقافة العربية البحتة مع ثقافة وتقاليد الشعب الكوردي في كوردستان.

ونقل الانباريون ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة، من التي عاشوها إبان نزوحهم بكوردستان، الى مدنهم، منها تسمية محالهم التجارية بأسماء كوردية، بالإضافة الى الأطعمة وبعض الحرف، فضلاً عن أسماء مواليدهم الجديدة.

يؤكد أهالي الأنبار خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن فترة النزوح في الإقليم الذي أستقبل أكثر من 500 ألف نازح تقريباً، من أصل 700 ألف نسمة، رغم مرارتها إلا أن أهالي كوردستان مدوا لهم يد العون ودعموهم.