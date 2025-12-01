فيديو صادم.. لبؤة تفترس شاباً داخل حديقة الحيوان

شفق نيوز- برازيليا

قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بعدما افترسته لبؤة داخل حديقة الحيوان في مدينة خوان بيسوا البرازيلية، بعد أن تسلل إلى القفص بنفسه لأسباب لم تُعرف بعد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "المعلومات الأولية، تشير إلى أن الشاب كان يعاني من اضطراب نفسي قد يكون دفعه إلى الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، قبل أن تهاجمه اللبؤة وترديه قتيلاً في مكان الحادث".

وفتحت السلطات البرازيلية "تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة"، فيما أثار الحادث صدمة واسعة بين زوار الحديقة والرأي العام المحلي.