فوز ترامب يزيد ثروة إيلون ماسك 26.5 مليار دولار في يوم واحد

شفق نيوز/ ازدادت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم برقم قياسي يومي، مع فوز دونالد ترامب بولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة أمام منافسته الديمقراطية، كاملا هاريس.

وارتفعت القيمة الصافية للمليارديرات بقيادة إيلون ماسك من شركة تسلا، أغنى شخص في العالم، بمقدار 63.5 مليار دولار أمس الأربعاء، وفقا لمؤشر بلومبرغ.

وأضاف ماسك وحده 26.5 مليار دولار إلى محفظته المالية. كما كان جيف بيزوس من "أمازون" ولاري إليسون من شركة "أوراكل" من بين أكبر الرابحين. وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء مؤشر الثروة في بلومبرغ في عام 2012.

وتعود الكثير من المكاسب التي حققها فاحشو الثراء إلى ارتفاع الأسهم الأميركية، مما يؤكد الرهانات على أن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة لخفض الضرائب.

وقفز مؤشر S * P 500 بنسبة 2.5٪ في أفضل أداء بعد الانتخابات في التاريخ، بينما ارتفع الدولار الأميركي أيضا.

وإضافة إلى ماسك، كان كبار الرابحين الآخرين هم مليارديرات العملات المشفرة.

وارتفع صافي ثروة بريان أرمسترونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Coinbase Global Inc" للعملات المشفرة ، بنسبة 30٪ إلى 11 مليار دولار. وأضاف تشانغبينغ تشاو، مؤسس "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، مما عزز صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار.