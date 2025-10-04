فنانة مغربية تكشف عن قصة حب عاشتها مع كاظم الساهر

شفق نيوز- متابعة

كشفت الفنانة المغربية جنّات خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بعدد من "الاعترافات العاطفية" ومنها الكشف عن قصة حب عاشتها من طرف واحد مع الفنان كاظم الساهر.

وقالت جنّات إنها "لا تخجل من الاعتراف بأنها تمنت الزواج بكاظم، فقد أحبته منذ أن كانت مراهقة ودأبت على تعليق صوره في غرفتها الخاصة، وحين التقته للمرة الأولى تمنت أن تصارحه بمشاعرها، لكنها شعرت بالخجل".

ومازحتها منى الشاذلي متسائلة عما إذا كان يمكن أن تبعث برسالة حب عبر أغنية إلى الساهر الآن، وقبل أن تجيب جنات تداركت منى ضاحكة وقالت إن "البرنامج محافظ ولا يمكن أن ترسل من خلاله سيدة متزوجة وأم لأولاد رسالة إلى شخص آخر".

وعقبت جنات بقولها: "كاظم الآن أخ وصديق في منتهى الشهامة والجدعنة".

وأبدت جنات ندمها على عدد من القرارات التي اتخذتها في حياتها الشخصية والفنية، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن لاتخذت مسارات مختلفة في بعض الأمور، مثل عدم الزواج مبكرا بزوجها الحالي محمد عثمان.

وأضافت : "لمت نفسي أنني لم أتزوج مبكراً، خصوصاً محمد، لو كنا ارتبطنا في وقت أبكر لكان أولادنا جيني وجولي الآن أكبر سنّاً".

وأضافت أنها "استغرقت أربع سنوات حتى تحسم قرار الزواج به، رغم أنه كان صريحاً منذ البداية في رغبته بالارتباط"، مشيرة إلى أن "انشغالها الشديد بالعمل حال دون ذلك".

وكشفت عن مخاوفها القديمة من فكرة الارتباط، التي كانت نابعة من سماعها عن رجال لا يقبلون بنجاح زوجاتهم، قائلةً: "نادراً ما تجد شخصاً متفهمًا يفرق بين عملك وحياتك الخاصة، وبين المعجب والزميل".

وأعربت جنات كذلك عن ندمها على إطلالتها في حفل زفافها، قائلة: "أكثر إطلالة ندمت عليها كانت يوم فرحي، حتى الآن لا أشاهد الصور أو الفيديو، ندمت ندماً كبيراً، ومنذ ذلك اليوم لم أكرر هذا اللون الذي اخترته لشعري"