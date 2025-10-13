غوغل: قانون أستراليا الجديد لن يجعل الأطفال أكثر أماناً على الإنترنت

شفق نيوز- متابعة

أفادت شركة غوغل، المملوكة لشركة ألفابت، يوم الاثنين، إنه سيكون من الصعب للغاية تطبيق القانون الأسترالي الذي يحظر على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة الأسترالية لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.

وتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا حول العالم أستراليا عن كثب، التي ستصبح في كانون الأول/ ديسمبر المقبل أول دولة تحظر استخدام من تقل أعمارهم عن 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولن تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بإجراء إجراءات للتحقق من العمر، بل سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات السلوك لاستنتاج العمر بشكل موثوق.

وفي جلسة استماع برلمانية حول قواعد السلامة على الإنترنت، يوم الاثنين، قالت راشيل لورد، كبيرة مديري الشؤون الحكومية في يوتيوب بأستراليا، إن "برنامج الحكومة حسن النية، ولكنه قد يكون له عواقب غير مقصودة"، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضافت لورد: "لن يكون تطبيق التشريع صعبًا للغاية فحسب، بل إنه أيضًا لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".

وعندما سُئلت عما إذا كانت "غوغل" تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة هذه القضية خلال لقاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت ستيفاني لوفيت، مديرة الشؤون الحكومية في غوغل أستراليا، إن "زملاءها الأميركيين على دراية بالمشكلات التي تواجهها الشركة في أستراليا".

وفي تموز/يوليو، أضافت أستراليا منصة يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع -مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائها نظرًا لشعبيتها بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى، وتُصرّ "غوغل" على أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.

وقالت لورد: "يمكن أن يكون التشريع المُحكم التصميم أداةً فعّالة للبناء على جهود القطاع لجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت، لكن الحل لجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".

وأضافت أنه يجب استخدام أدوات الأمان على الإنترنت لحماية الأطفال، ومنح الآباء أدوات التحكم اللازمة لتوجيه تجارب أطفالهم على الإنترنت.

وأقرت أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب، تعديل السلامة على الإنترنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه موعدًا نهائيًا في 10 كانون الأول/ ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين المستخدمين القُصر على مواقع التواصل الاجتماعي.