غوغل: الذكاء الاصطناعي سيقتل البشر

شفق نيوز / حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغمر قطاعات كثيرة في العالم اليوم، قد يستخدم بشكل كبير، في "قتل البشر".

وقال إريك شميدت، الذي أمضى عقدين على رأس شركة البحث العملاقة، أمام تجمع لكبار المديرين التنفيذيين، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطرا وجوديا" على البشرية، "وسيكون مسؤولا عن قتل وأذية العديد من البشر".

وأضاف دكتور البرمجيات إن التكنولوجيا، التي تساعد غوغل في قيادتها يمكن أن يساء استخدامها من قبل البعض عندما تصبح أكثر تقدما.

شميدت، الذي ترأس مؤخرا لجنة الأمن القومي الأمريكية المعنية بالذكاء الاصطناعي، هو الأحدث في مجموعة من موظفي غوغل السابقين الذين أعلنوا معارضتهم للتطور السريع للتكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة.

وركز شميدت بشكل خاص على قدرة الذكاء الاصطناعي المتزايدة على تحديد نقاط الضعف في البرامج للقراصنة وصيد التكنولوجيا الحتمي لمسارات بيولوجية جديدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء أسلحة بيولوجية جديدة مخيفة.

وقال قبل قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت جورنال في لندن: "هناك سيناريوهات قريبة، حيث ستكون هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف ثغرات في البرمجيات".

وحذر شميدت من "الآن، الأمر خيالي، ولكن من المرجح أن يهيمن الذكاء الاصطناعي، وعندما يحدث ذلك، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية التأكد من عدم إساءة استخدام هذه الأشياء من قبل أصحاب الأهداف الشريرة".