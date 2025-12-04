عملاق الذكاء الاصطناعي يشتري شركة ناشئة لتطوير أدواته

شفق نيوز- واشنطن

وافقت شركة "أوبن إيه.آي"، على الاستحواذ على شركة نبتون، وهي شركة ناشئة توفر أدوات تساعد الشركات على متابعة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حسبما أفادت الشركة مطورة (تشات جي.بي.تي).

وفي حين لم تكشف أوبن إيه.آي عن البنود المالية للصفقة، نقل موقع ذي إنفورميشن عن مصادر أن "الشركة ستدفع أقل من 400 مليون دولار في صورة أسهم".

والشركة التي يقودها سام ألتمان هي بالفعل أحد عملاء نبتون، إذ تستخدم متعقب نبتون لمراقبة وتصحيح تدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

وبدأت نبتون كأداة داخلية في (ديب سينس) إلى أن تم إطلاقها كشركة ناشئة مستقلة في عام 2018.

ووصل تقييم أوبن إيه.آي إلى 500 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أعدادا من الأسهم بما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

وتستعد "أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت لما يمكن أن يصنف على أنه أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق، مع تقييم محتمل يصل إلى تريليون دولار.

وتعمل الشركة على وضع الأسس اللازمة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ووفقا لـ"رويترز"، فإنها قد "تتقدم بطلب إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية في النصف الثاني من عام 2026".