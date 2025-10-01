علماء يبتكرون مادة محفزة تحول الماء إلى وقود

شفق نيوز- متابعة

ابتكر فريق من الجامعة الفيدرالية الجنوبية في روسيا، مادة محفّزة جديدة تساعد على تفكيك الماء وإنتاج الهيدروجين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ما قد يسرّع طريق الهيدروجين "الأخضر" كمصدر طاقة صديق للبيئة.

ويشرح الباحث ميخائيل سولداتوف، الأستاذ المشارك في المعهد الدولي لبحوث المواد الذكية التابع للجامعة، أن المحفزات الحالية التي تسهّل تحرير الأكسجين من الماء تعتمد غالباً على عنصر الإيريديوم النادر والمكلف استخراجه.

أما الابتكار الجديد فاستبدل جزءاً من هذه المنظومة بعنصر "الروثينيوم" الأكثر وفرة في القشرة الأرضية بمقدار 5 إلى 10 مرات، وأُضيفت إليه كميات ضئيلة من معادن أرضية نادرة لتحسين أدائه.

الفكرة تكمن في ضبط "قوة التماسك" بين الروثينيوم والأوكسجين بحيث تلتقط نواتج التفاعل لفترة كافية، من دون أن تُعيق سير العملية.

وبهذه المعادلة الدقيقة نجح الفريق في الوصول إلى ما وصفه سولداتوف بـ"النقطة المثالية" التي تجعل تحرير الأوكسجين أسهل وأكثر ثباتاً.

وتؤدي المادة الجديدة إلى تقليل الاستهلاك الطاقي لوحدات التحليل الكهربائي للماء، وتقلّص تآكل المكوّنات وارتفاع حرارتها، كما تعمل على تخفيض الجهد الزائد المطلوب لتحرير الأوكسجين بمقدار عشرات الميلي فولت.

وذكر الفريق أن الجهد الزائد المسجّل بلغ 214 mV، وهو أداء أفضل من كثير من المحفزات القائمة على أكسيد الروثينيوم.

وبحسب الخبراء فإذا أكدت اختبارات لاحقة أمان وفعالية المادة على نطاق صناعي، فقد تمهّد هذه التقنية لخفض كلفة إنتاج الهيدروجين وجعل استخدامه كمصدر طاقة أنظف وأكثر تنافسية واقعاً قابلاً للتطبيق.