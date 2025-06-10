عطل فني واسع يضرب ChatGPT و Open AI

شفق نيوز/ شهدت خدمات Chat GPT و OpenAI، اليوم الثلاثاء، عطلًا فنيًا واسع النطاق أدى إلى انقطاع جزئي واضطراب في أداء النظام، ما أثر على ملايين المستخدمين حول العالم.

وأعلنت الشركة المطورة عن وجود "معدلات خطأ مرتفعة" وبطء ملحوظ في الاستجابة، مع استمرار فرق الدعم الفني في التحقيق لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وقالت تقارير متعددة إن المشكلة بدأت منذ ساعات الصباح وتسببت في ظهور رسائل خطأ متكررة للمستخدمين، بالإضافة إلى بطء في التحميل والتفاعل مع النظام.

وطمأنت الشركة مستخدميها بأنهم يعملون على إصلاح الخلل بشكل عاجل، داعية الجميع إلى متابعة تحديثات الحالة عبر القنوات الرسمية.

وقالت شركة "أوبن إيه آي" -مطورة "شات جي بي تي"- إنها تواصل التحقيق في المشكلة، إلا أنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد استعادة الخدمة بشكل طبيعي.

وذكرت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أن العطل قد يكون ناجماً عن ارتفاع معدلات الأخطاء على أداة توليد الفيديوهات "سورا"، وتم تصنيف هذا العطل على أنه "جزئي"، إذ تمكن عدد من المستخدمين من التواصل مع تطبيق "شات جي بي تي" بشكل طبيعي.

يذكر أن تطبيق "شات جي بي تي" هو تطبيق ذكاء اصطناعي متخصص في المحادثة والإجابة عن الأسئلة المختلفة، قدمته شركة "أوبن إيه آي" لمحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، ويعتمد التطبيق في عمله على مجموعة من المراجعات البشرية التي تساعده على التعلم لإجراء محادثات ناجحة كالتي تحدث بين الأفراد.

ويتميز البرنامج بقدرته على فهم الكلمات المختلفة وتقديم الردود المناسبة لإجراء محادثة بشكل طبيعي، وبدعمه العديد من اللغات من بينها اللغة العربية، وتقديمه الإجابات على الاستفسارات والأسئلة المطروحة بسهولة وسلاسة ويقوم بتنفيذ مجموعة من المهمات الكتابية لقدرته على تحديد الأخطاء الكتابية وتصحيحها وغيرها من الخدمات لمستخدميه.