عصابة تدعي سرقة 3 آلاف تصميم يتعلق بصاروخ "سبيس إكس"

شفق نيوز / زعمت عصابة برامج الفدية، سرقة 3 آلاف تصميم من الفريق المختص بصاروخ "سبيس إكس" التابع لشركة إيلون ماسك وتهدد ببيعها للمنافسين.

وحذرت مجموعة تطلق على نفسها LockBit الملياردير الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هددت يبيع تلك التصاميم المسربة، في مزاد علني في 20 مارس/آذار الجاري.

وفي منشور على الإنترنت، قالت المجموعة إن تلك التصاميم ستجد مشتريها في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت في منشور موجه إلى ماسك "سنساعدك في بيع تصميماتك إلى الشركات المصنعة الأخرى، مثل بناء سفينة بشكل أسرع والطيران بعيداً".

وأضافت "هناك حوالي 3 آلاف رسم مصادق عليه من قبل مهندسي "سبيس إكس"، وتابعت "سنطلق المزاد في غضون أسبوع، وسيتم نشر جميع البيانات المتاحة!".

إلى ذلك، أظهر عد تنازلي مباشر على الصفحة عدد الأيام المتبقية وهي المهلة لدفع مبلغ غير معلن من قبل "سبيس إكس" لمجموعة برامج الفدية.

ويوجد أسفل المنشور أيضاً ثلاث مستندات "سرية" يُزعم أنها سربت من شركة Maximum Industries، والتي يُعتقد أنها إحدى مقاولي "سبيس إكس".

كما شمل ذلك تصميم محرك، واتفاقية عدم إفشاء بين "سبيس إكس" و Maximum Industries، ومجموعات لـ Starship.