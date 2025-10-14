إطلاق روبوت بشري متطور قادر على أداء المهام المنزلية والتجارية بذكاء ودقة

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة Figure AI، عن إطلاق الجيل الثالث من روبوتاتها البشرية الشكل، تحت اسم Figure 03.

وصمّم الروبوت ليعمل كـ "عامل" متعدد المهام ويعيش مع البشر في المنازل، الفنادق، المستودعات، والأماكن العامة.

ويعتبر نظام Helix المتطور قلب الروبوت، إذ يجمع بين الرؤية واللغة والفعل، ويتيح تعليم الروبوت أداء المهام عبر التدريب المباشر والتفاعل مع البشرـ وقد ورث Figure 03 بعض الأفكار من الطراز السابق Figure 02، مع تحسينات كبيرة في السلامة، سهولة التشغيل، والإنتاج التسلسلي.

وتشمل التحسينات سطح خارجي ناعم بدون مكونات معدنية مكشوفة، انخفاض الوزن بنسبة 9٪، وأبعاد أكثر إحكاما، كما تدعم البطارية الداخلية الشحن اللاسلكي وتلتزم بمعايير السلامة UN38.3.

وتهدف الشركة إلى "خفض تكلفة الإنتاج وتسريع التجميع، مع توقع إنتاج حوالي 12,000 روبوت سنويا، وقد يصل الإنتاج إلى 100,000 روبوت خلال أربع سنوات بعد تعزيز سلاسل التوريد في منصة BotQ بكاليفورنيا.

كما تم تحسين أجهزة الاستشعار والكاميرات، حيث أصبح مجال رؤية كل كاميرا أوسع بنسبة 60٪، وتم تزويد كفي اليدين بكاميرات للتحكم الدقيق، وأصبحت أجهزة الاستشعار حساسة لضغط بضعة غرامات فقط، ويدعم الروبوت معالجة البيانات البصرية الكبيرة في بيئات معقدة، كما تمت إضافة نظام صوتي محسّن للتعرف على الأصوات والاستجابة لها بدقة أكبر، مع قناة اتصال لاسلكية لتحديث البرامج ومراقبة الحالة.

أوضحت الشركة أن "الميزة الأساسية للشكل البشري تكمن في قدرته على العمل في بيئة مصممة للبشر، والتعامل مع الأدوات المألوفة، والتفاعل معهم بشكل طبيعي".