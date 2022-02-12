صور.. إزاحة الستار عن تمثال فنان كوردي شهير في السليمانية

شفق نيوز/ ازيحت الستار يوم السبت، عن نصب للفنان الكوردي الشهير الراحل جهاد دلباك في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وأقيمت مراسيم إزاحة الستار بحضور مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية وجمع غفير من الفنانين والمثقفين إضافة إلى ذوي الفقيد الراحل.

وتبنت وزراة الثقافة والشباب في حكومة إقليم مشروع النصب على نفقتها، للنحات بختيار حلبجيى.

وقد وضع التمثال في باحة قاعة الثقافة بمدينة السليمانية.

والفنان الراحل جهاد دلباك من مواليد كركوك 1948، قدم اول اعماله المسرحية عام 1971، كما شارك بافلام ابرزها " مامة ريشة، كركوك4"، وتوقف قلبه النابض في 25 ايلول 2013 بعد صراع مرير مع المرض.