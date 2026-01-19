"شنتشو-20" الصينية تعود إلى الأرض بعد اصطدامها بحطام فضائي

شفق نيوز- بكين

أفادت إدارة رحلات الفضاء المأهولة الصينية، يوم الاثنين، بأن وحدة هبوط المركبة الفضائية شنتشو-20، التي تأخرت عودتها من المدار بسبب اصطدامها بحطام فضائي، قد هبطت بنجاح في الصين.

وجاء في بيان الادارة: "هبطت في الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي (4:34 فجراً بتوقيت بغداد) من يوم 19 كانون الثاني/يناير 2026، كبسولة العودة للمركبة الفضائية شنتشو-20 بنجاح في موقع الهبوط دونغفنغ (منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم)، وأظهر الفحص أن مظهر المركبة طبيعي وأن معداتها تعمل بشكل سليم".

يذكر أن المركبة شنتشو-20 أطلقت إلى الفضاء في 24 نيسان/أبريل 2025.

وكان من المقرر عودة طاقم المهمة في 5 تشرين الأول/نوفمبر، ولكن تم تأجيلها بسبب اصطدام المركبة بحطام فضائي، لذلك عاد طاقمها على متن المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-21، بينما بقيت شنتشو-20 في المدار.